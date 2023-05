Michel pfeift DFB-Pokalfinale der Frauen mit VAR

IMAGO/Ulrich Wagner

Schiedsrichterin Michel wird das DFB-Poaklfinale der Frauen leiten

Schiedsrichterin Fabienne Michel aus Mainz wird das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen dem Seriensieger VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg pfeifen.

Dabei wird erstmals im Pokalendspiel auch der Video Assistent Referee (VAR) zum Einsatz kommen. Die Rolle übernimmt Katrin Rafalski aus Baunatal.

"Das ist ein absolutes Highlight in meiner Laufbahn als Schiedsrichterin und eine große Auszeichnung", sagte Michel dem DFB. Das Pokalfinale findet am 18. Mai (16.45 Uhr) in Köln statt.