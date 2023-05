Bayern-Rückkehr? Sabitzer hat "keinen Kontakt" zu Tuchel

IMAGO/Conor Molloy/News Images

Marcel Sabitzer hat den FC Bayern in Richtung Manchester United verlassen

Marcel Sabitzer ist noch bis zum Saisonende vom FC Bayern an Manchester United ausgeliehen. Noch ist offen, ob der Mittelfeldspieler anschließend in die Fußball-Bundesliga zurückkehren wird.

Gespräche mit Münchens Cheftrainer Thomas Tuchel habe Sabitzer bislang noch nicht geführt. "Also bis jetzt gab es natürlich keinen Kontakt, weil bei denen sehr viel los ist und bei uns auch", sagte der 29-Jährige im Interview mit "Sky": "Jeder ist fokussiert auf seine Aufgabe. In welche Richtung es gehen wird, das wird man alles in Ruhe analysieren und bereden."

Sabitzer war im Sommer 2021 für rund 15 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Bayern gewechselt. Besonders Julian Nagelsmann galt an der Säbener Straße als großer Befürworter des Transfers. Festspielen konnte sich der Österreicher in München aber nicht.

Aufgrund dessen erfolgte im vergangenen Januar die Leihe zu Manchester United. Es sei "die absolut richtige Entscheidung" gewesen, verriet Sabitzer. "Ich habe jeden Tag hier genossen und bin sehr stolz, Teil von Manchester United zu sein", so der Spielmacher.

Marcel Sabitzer glaubt an Titelgewinn des FC Bayern

"Ich habe ja schon einiges erlebt in meiner Karriere, habe auch Bayern München erlebt. Hier ist es nochmal alles größer. Es sind noch mehr Leute, die sich um einen kümmern. Die Leute sind verrückt nach Manchester United. Du kannst es im Old Trafford spüren, wie geil sie auf den Verein sind", zog Sabitzer einen Vergleich zwischen den beiden Rekordmeistern.

Den FC Bayern hat Sabitzer aber dennoch weiterhin im Blick. Die Münchner kämpfen in der Fußball-Bundesliga aktuell gegen Borussia Dortmund um die Meisterschaft. Der Vorsprung auf den BVB beträgt derzeit einen Punkt.

"Bei Bayern ist so viel Routine in der Kabine, die wissen genau, worum es geht. Das lassen sie sich nicht mehr nehmen", sagte Sabitzer: "Deshalb bin ich überzeugt, dass Bayern das Ding nach Hause holt."