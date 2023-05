"Zwei Lager": Magath teilt gegen Hertha BSC aus

IMAGO/Michael Taeger

Felix Magath rettete Hertha BSC im letzten Jahr noch vor dem Abstieg

Felix Magath hat vor dem wohl wichtigsten Spiel der Fußball-Bundesliga-Saison gegen seinen Ex-Klub Hertha BSC ausgeteilt. Der 69-Jährige, der die Berliner im letzten Jahr noch vor dem Abstieg bewahrte, fand deutliche Worte und machte gleichzeitig wenig Hoffnung auf erneute Rettung.

Am kommenden Samstagnachmittag (15:30 Uhr) geht es für Hertha BSC im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart schon um alles. Der mit nur 22 Punkten abgeschlagene Tabellenletzte braucht unbedingt einen Sieg gegen die Schwaben, um die Chance auf den derzeit sechs Zähler entfernten Relegationsrang am Leben zu erhalten. Dort steht aktuell der VfL Bochum, punktgleich drüber der VfB (beide 28).

Keine Frage also: Hertha steht "gegen Stuttgart mit dem Rücken zur Wand", wie auch Felix Magath in seiner Kolumne im "kicker" analysierte, verbunden mit der Erwartung: "Vielleicht kann das noch mal Energie freisetzen."

Dass Klub-Legende Pal Dardai wieder das Ruder in der Hand hat, begrüßte der 69-Jährige. Der Nachfolger des Mitte April geschassten Sandro Schwarz würde "Ruhe ausstrahlen". Allerdings dürfe sich sein Ex-Klub trotzdem kaum noch Hoffnung machen. "Fast alle haben die Berliner schon abgeschrieben, auch für mich ist Hertha so gut wie abgestiegen", so Magath deutlich.

Im letzten Jahr hatte Magath die Berliner noch in der Relegation vor dem Gang in die 2. Bundesliga gerettet und vereinsintern viele Abläufe mitbekommen, die ihm offenbar nicht gefielen. Deshalb sieht der damalige Feuerwehrmann schwarz.

Magath: Leidtragende bei Hertha BSC waren die Trainer

"Ein Abstieg ist oft das Ergebnis jahrelanger schlechter Vereinsführung. Bei der Hertha zog man in den vergangenen Jahren nie an einem Strang, man war ständig mit sich selbst beschäftigt", blickte Magath kritisch zurück und verriet: "Es gab zwei Lager."

Das eine habe den so genannten "Big City Club" forciert, der auf Investorengelder setzte, "die anderen wollten den Verein behalten", erklärte der Ex-Coach und setzte hinzu: "Leidtragende waren vor allem die Trainer, die erschwerte Bedingungen vorfanden."

Daraus resultierend wurde zuletzt der "Berliner Weg" eingeführt, eine von der Jugend bis zu den Profis reichende Spiel-Philosophie.

Dies sei durchaus "sinnvoll", lobte Magath. Aber: "Das Timing hat nicht gepasst. In dieser schwierigen Saison im Januar oder Februar die Philosophie zu verändern und den Sportchef, aber nicht den Trainer auszutauschen, war sowohl vom Zeitpunkt her fraglich als auch nicht konsequent genug", so das Fazit des letztjährigen Retters.