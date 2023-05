Medien: FC Bayern will beim BVB wildern

IMAGO/Christopher Neundorf

Verliert der BVB erneut einen Mitarbeiter an den FC Bayern?

Der FC Bayern treibt seinen Personal-Umbruch voran - womöglich mit Folgen für Borussia Dortmund. Ein BVB-Mitarbeiter soll ins Visier des deutschen Rekordmeisters geraten sein.

Zuletzt bediente sich der FC Bayern in Sachen Mitarbeiterakquise vor allem beim VfL Wolfsburg: Medienberichten zufolge wechselt der frühere Bundesliga-Profi Daniel Baier zur neuen Saison als Scout nach München. Zudem sicherte sich der Tabellenführer der Bundesliga die Dienste des renommierten Greenkeepers Peter Sauer.

Nächstes "Opfer" des FC Bayern könnte der BVB werden: Wie der "kicker" berichtet, beschäftigen sich die Münchner intensiv mit einer Verpflichtung von Martin Siegbert. Der 39 Jahre alte Inhaber der A-Lizenz arbeitet seit 2021 als Scout bei den Schwarz-Gelben.

Davor war er in der selben Funktion bei der TSG 1899 Hoffenheim sowie beim 1. FC Köln tätig. 2006 fungierte er zudem einige Monate als Trainer des heutigen Drittligisten Viktoria Köln.

Der FC Bayern hatte sich bereits im vergangenen Sommer in der Scouting-Abteilung des BVB bedient. Chef-Scout Markus Pilawa wechselte in gleicher Rolle an die Säbener Straße. Er hatte sich in Dortmund ähnlich wie Vorgänger Sven Mislintat einen Ruf als "Diamantenauge" erworben.

BVB setzt nun auf Scouting-Trio

Intern hatte es Medienberichten zufolge zwischen Pilawa und der BVB-Führung zuvor schon länger geknirscht.

Als er mit dem Wechselwunsch an die Vereinsführung herangetreten war, entschlossen sich die Bosse zu seiner sofortigen Freistellung. Ende Juli bestätigte der FC Bayern dann die Verpflichtung.

Der BVB besetzte die vakante Führungsposition intern neu, jedoch nicht mit einem einzelnen Mitarbeiter. Eduard Graf, Laurent Busser und Sebastian Krug teilen sich die Rolle seitdem.

BVB-Scout Siegbert soll nicht der einzige potenzielle neue Mitarbeiter sein, der in den Fokus des FC Bayern geraten ist. Auch Dominique Wolff von Adidas spielt in den Münchner Planungen offenbar eine Rolle.