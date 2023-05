Verwirrung um England-Interesse an Mané

IMAGO/Ulrich Wagner

Um Sadio Mané vom FC Bayern ranken sich die Spekulationen

Superstar Sadio Mané gilt Medienberichten zufolge beim FC Bayern nach nur einem Jahr schon wieder als Abschiedskandidat. Zuletzt wurde der Senegalese mit einem Wechsel zu einem Premier-League-Klub in Verbindung gebracht. Nun gibt es gegenteilige Berichte.

Nach Angaben von "Bild" hegt der englische Champions-League-Aspirant Newcastle United keine Pläne, sich im Sommer mit Sadio Mané vom FC Bayern zu verstärken. Auch der Angreifer selbst habe keinerlei Interesse daran, sich dem Klub aus dem Norden Englands anzuschließen.

Entsprechende Gerüchte hatte zuletzt der Transfer-"Experte" Ekrem Konur gestreut. Demnach stehe Newcastle United in Konkurrenz zum FC Chelsea. Bei den Blues steht nach einer katastrophalen Liga-Saison im Sommer erneut ein großer Umbruch an, laut Angaben von "Football Insider" soll Mané das neue Gesicht des Chelsea-Angriffs werden.

Wie Journalist Ben Jacobs zuletzt für "CaughtOffside" schrieb, gehöre indes auch der FC Chelsea nicht wirklich zum Kandidatenkreis einer Mané-Verpflichtung. Bei den Blues hängt ohnehin zunächst alles davon ab, wer ab Sommer als Teammanager das Sagen an der Stamford Bridge hat.

Sadio Mané beim FC Bayern unter Beobachtung?

Jacobs brachte dafür die AS Roma ins Spiel, da der dortige Trainer José Mourinho als großer Bewunderer von Sadio Mané gelte.

Der "kicker" hatte zuletzt berichtet, dass im Zuge der bevorstehenden Kaderanalyse beim FC Bayern fast jeder Spieler auf dem Prüfstand stehe. Sadio Mané sei wegen seines enttäuschenden Debütjahres in München unter Beobachtung. Auch "Sport Bild" hatte vermeldet, dass Mané in München mittlerweile einen schweren Stand habe.

Allerdings müssten mögliche Interessenten am 31-Jährigen zunächst einmal die finanziellen Voraussetzungen erfüllen. Mané hatte im vergangenen Sommer beim deutschen Rekordmeister einen hochdotierten Vertrag bis 2025 unterzeichnet.

In seiner ersten Saison für den FC Bayern hat Sadio Mané bislang zwölf Tore in 35 Pflichtspielen erzielt. 26 Mal stand er in der Startelf des Rekordmeisters.