FC Bayern steigt offenbar aus Osimhen-Poker aus

IMAGO

Wechselt Victor Osimhen nicht zum FC Bayern?

Der FC Bayern sucht händeringend nach einem neuen Torjäger für die kommende Saison. Victor Osimhen gilt als heißer Transfer-Kandidat an der Säbener Straße. Doch der deutsche Rekordmeister zieht sich angeblich aus dem Rennen um den Angreifer der SSC Neapel zurück.

Steigt der FC Bayern aus dem Poker um Osimhen aus? Laut dem Portal "fichajes" sind die Münchner nicht bereit, mehr als 100 Millionen Euro für den Mittelstürmer auszugeben. Die SSC Neapel würde Osimhen hingegen nicht für weniger als 150 Millionen Euro abgeben, heißt es.

Deshalb soll sich der FC Bayern aus dem Rennen um den nigerianischen Nationalspieler zurückgezogen haben, wie "fichajes" erfahren haben will. Der Bundesligist würde sich demnach auf dem Transfermarkt nach günstigeren Optionen umsehen.

Träumt Victor Osimhen vom FC Bayern?

Ob im Werben um Osimhen tatsächlich schon das letzte Wort gesprochen ist, scheint allerdings fraglich. Schließlich wurde dem FC Bayern in den vergangenen Wochen großes Interesse am Star des designierten italienischen Meisters zugeschrieben.

Die Zuneigung stößt wohl auf Gegenliebe. Das italienische Portal "calciomercato" berichtete unlängst, dass die Versuchung, nach München zu wechseln, für Osimhen extrem hoch sei. Der ehemalige Wolfsburger hege eine gewisse Vorliebe für den deutschen Spitzenklub, heißt es. Daher wolle Osimhen auf die Entscheidungsträger des FC Bayern "warten".

Der 24-Jährige steht mit der SSC Neapel kurz vor dem Titelgewinn in der Serie A. Mit 21 Toren in Italiens höchster Spielklasse hat der Nigerianer einen maßgeblichen Anteil am Erfolg.

Nicht nur der FC Bayern an Victor Osimhen interessiert

Der Vertrag von Osimhen ist in Neapel noch bis 2025 gültig. Der Torjäger wird momentan nicht nur mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Paris Saint-Germain sowie Manchester United gelten ebenfalls als Interessenten. Eine Entscheidung ist bislang noch nicht gefallen.