Neuer ergreift kuriose Comeback-Maßnahmen

IMAGO/Philippe Ruiz

Manuel Neuer wird beim FC Bayern schon sehr bald wieder angreifen

Während der FC Bayern in diesen Wochen verzweifelt versucht, eine schon jetzt verkorkste Saison doch noch zu retten, arbeitet Manuel Neuer hinter den Kulissen fleißig an seinem Comeback. Dabei hat der Nationaltorhüter in den vergangenen Monaten durchaus ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen.

Wer wissen wollte, wie es Manuel Neuer nach seiner schweren Beinverletzung geht, tappte lange im Dunkeln. Der Torhüter zog sich Anfang des Jahres mehr oder minder komplett aus der Öffentlichkeit zurück, um intensiv an seiner Genesung zu arbeiten. Wasserstandsmeldungen über seinen Zustand waren rar. Selbst im Stadion ließ sich die Nummer eins des FC Bayern in diesen Wochen kaum blicken, was den ein oder anderen Beobachter durchaus verwunderte.

Die "tz" berichtet nun allerdings, dass Neuer bewusst auf Stadionbesuche verzichtete. Nicht etwa, um sich den Blicken der Öffentlichkeit zu entziehen, sondern um jegliches Risiko eines Unfalls vollständig auszuschließen.

So wollte der 37-Jährige dem Bericht zufolge unbedingt vermeiden, mit Krücken auf womöglich glatten Stufen im Stadion auszurutschen. Auch auf Flugreisen verzichtete Neuer, um keinerlei Risiko einzugehen. Aus diesem Grund reiste er etwa nicht mit der Mannschaft zu den Champions-League-Auswärtsspielen nach Paris und Manchester.

Neuer wollte beim FC Bayern keine Trainingstage verlieren

Darüber hinaus hätten ihn Auswärtsreisen mit der Mannschaft viel Zeit gekostet. Zeit, die er nicht in seine Reha hätte investieren können. In Neuers Augen, so berichtet die "tz", wären die Fahrten gleichbedeutend mit "verlorenen Trainingstagen" gewesen.

Mittlerweile hat Neuer den wohl schlimmsten Teil seiner Reha hinter sich. Bereits in zwei, drei Wochen könnte er laut "tz" auf den Rasen zurückkehren und den nächsten Schritt in Richtung Comeback wagen. Schon am 1. Juli, so der Plan, soll Neuer in Vollbesitz seiner Kräfte sein - und als Nummer eins des FC Bayern endlich wieder zwischen den Pfosten stehen.