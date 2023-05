Bellingham-Erbe? Neuer Hinweis auf BVB-Interesse an Le Fée

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Offenbar ein Kandidat beim BVB: Enzo Le Fée

Im Sommer wird Jude Bellingham den BVB voraussichtlich verlassen und dem Verein im Gegenzug eine Rekordablöse einbringen. Ein beträchtlicher Teil der kolportierten Summe im Bereich von 150 Millionen Euro würden die Dortmunder wohl in einen oder mehrere Nachfolger investieren. Als Kandidat gilt dabei weiterhin ein Franzosen-Juwel.

Gemeint ist Enzo Le Fée vom FC Lorient, der im Januar erstmals mit der Borussia in Verbindung gebracht worden war. Der 23-Jährige ist aktueller französischer U21-Nationalspieler, in der Ligue 1 machte er mit je fünf Toren und Vorlagen in 30 Einsätzen auf sich aufmerksam.

Da sein aktuelles Arbeitspapier nur noch bis 2024 gültig ist, gilt ein baldiger Wechsel Le Fées als wahrscheinlich. Im März sagte der Kreativspieler im Gespräch mit "Le Telegramme": "Es ist Zeit für mich zu gehen. Ich habe bis Dezember auf ein Vertragsangebot des FC Lorient gewartet, doch es kam nie. Jetzt erwarte ich nichts mehr vom Verein und verlängere auch nicht mehr."

Neuer Hinweis auf BVB-Interesse an Le Fée

Aus der Fußball-Bundesliga sollen neben dem BVB auch Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen großes Interesse am Allrounder zeigen. Die Ablöseforderung liegt dem Vernehmen nach im niedrigen zweistelligen Millionenbereich.

Ein Betrag, den die Dortmunder sicher stemmen könnten - und laut Journalist Mohamed Toubache-Ter auch stemmen wollen. Als Transfer-Experte Fabrizio Romano am Mittwoch enthüllte, dass sich Jude Bellingham und Real Madrid entscheidend angenähert haben sollen, postete der französische Reporter zwei Sanduhren und einen Link zu Le Fées Twitter-Profil.

Der Beitrag wird allgemein als Hinweis darauf gedeutet, dass der Lorient-Star schon in den Startlöchern steht, sobald Bellingham den BVB verlassen hat. Toubache-Ter hatte im Frühjahr bereits enthüllt, dass Le Fée auf der Einkaufsliste des westfälischen Bundesligisten steht.