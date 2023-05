Sancho-Rückkehr beim BVB an klare Bedingung geknüpft

IMAGO/Simon Stacpoole

Wird mit einer Rückkehr zum BVB in Verbindung gebracht: Jadon Sancho

Jadon Sancho zählte bei Borussia Dortmund zu den absoluten Leistungsträgern, als er sich im Sommer 2021 für einen Wechsel zu Manchester United entschied. Nur zwei Jahre später könnte es Berichten zufolge zu einer spektakulären Kehrtwende kommen. Die ist beim BVB angeblich aber an eine klare Bedingung geknüpft.

85 Millionen Euro hat Borussia Dortmund für den Transfer von Jadon Sancho zu Englands Rekordmeister Manchester United erhalten - eine Summe, die sich für die Red Devils nach nunmehr bald zwei Spielzeiten noch nicht ausgezahlt hat. Der 23-Jährige litt wohl vor allem unter den zu großen Erwartungen.

Zwar verläuft seine zweite Saison in der Premier League mit fünf Toren und zwei Vorlagen aus bislang 20 Spielen etwas besser als seine erste (drei Tore und drei Vorlagen in 29 Spielen). Von seinen Zahlen beim BVB (50 Tore und 64 Vorlagen in 137 Pflichtspielen) ist er aber noch meilenweit entfernt.

Laut dem "Guardian" soll Sancho daher schon auf der Verkaufsliste stehen. Die "SZ" berichtete daraufhin, der Brite liebäugele mit einem Comeback beim BVB und auch "Bild" meldete, dass sich Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl im Austausch mit Sanchos Agenten befinde. Im Raum stehe demnach nach Meinung der United-Bosse aber allenfalls eine Leihe, damit der Angreifer beim BVB wieder neues Selbstvertrauen tanken kann.

Kommt Manchester United dem BVB entgegen?

Ob Borussia Dortmund darauf eingeht, sei bislang aber noch offen. Sancho verdient nach Angaben von "Bild"-Reporter Christian Falk rund 21 Millionen Euro Jahresgehalt - für die Borussia wäre eine Rückkehr also unbezahlbar.

Es könne nur dann zu einer Vereinbarung über eine Leihe kommen, wenn sich Manchester United am Gehalt des Angreifers beteiligt. Die Rede ist von mindestens der Hälfte des Jahresgehalts, wenn nicht sogar noch mehr.

Nicht ausgeschlossen laut "Bild", dass eine Sancho-Rückkehr derweil positive Auswirkungen auf die Dortmunder Kaderplanung hätte. Der Flügelstürmer war damals nämlich einer der Gründe, warum sich ein gewisser Jude Bellingham für einen Wechsel zum BVB entschieden hatte. Als beide in der Saison 2020/21 gemeinsam für Schwarz-Gelb spielten, habe Sancho seinem Landsmann erheblich bei der Eingewöhnung geholfen.