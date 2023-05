Barca ködert Messi mit Lewandowski-Gehalt

IMAGO/Baptiste Autissier

Die Zeit von Lionel Messi bei Paris Saint-Germain

Der Abschied von Lionel Messi von Paris Saint-Germain ist nur noch eine Frage von Wochen. Laut französischen Medien ist das Aus des Superstars längst besiegelt. Der FC Barcelona bringt sich bereits in Stellung, um den "verlorenen Sohn" zurückzuholen. Ein spruchreifes Angebot haben die Katalanen angeblich schon in der Schublade.

Dass der FC Barcelona Lionel Messi gerne zurückholen würde, ist kein Geheimnis. Nach dem Bruch zwischen dem Argentinier und Paris Saint-Germain sind die Türen für eine Rückkehr des Weltmeisters auch geöffnet. Die große Frage ist, ob die Finanzen Barcas einen solchen Deal überhaupt zulassen.

Der katalanischen Zeitung "Sport" zufolge basteln die Barca-Bosse bereits an einer Lösung, die für beide Seiten akzeptabel sein soll. Demnach bereitet der spanische Klub einen Vertrag vor, der für Messi ein Jahresgehalt in Höhe von 25 Millionen Euro vorsieht - brutto. In diesem Fall würde Messi auf ein Netto-Einkommen in Höhe von rund 13 Millionen Euro kommen, was in etwa dem Gehalt von Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski entspricht.

Im Raum steht laut "Sport" ein Zweijahresvertrag, der als "1+1-Vertrag" abgeschlossen werden soll. Bedeutet: Sollte Messi seinen Kontrakt schon nach zwölf Monaten auflösen wollen, hätte er die Möglichkeit dazu.

FC Barcelona droht großes Personal-Beben

Ob "La Pulga" 2023/24 tatsächlich wieder im Camp Nou kickt, ist allerdings nach wie vor unklar, denn: Noch kann Barca dem Argentinier dieses Angebot nicht vorlegen.

Um die finanziellen Vorgaben der Liga zu erfüllen, muss der Klub zunächst Spieler verkaufen und bestehende Gehälter senken. Daher wird bereits jetzt mit einem regelrechten Personal-Beben rund um den designierten spanischen Meister gerechnet.

Gleichzeitig hat Messi ein Angebot auf dem Tisch liegen, das man eigentlich nicht ablehnen kann. Dieses kommt aus Saudi-Arabien und soll das "größte der Geschichte" sein, wie mehrere Medien berichten. Es heißt, dass Al-Hilal dem 35-Jährigen mit einem Jahresgehalt in Höhe von sage und schreibe 360 Millionen Euro ködert. Ob der Superstar offen für einen Wechsel in die Wüste wäre, ist nicht klar.