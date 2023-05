Transfer-Plan aus Katar: Bayern-Star angeblich im Fokus

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Kingsley Coman ist langfristig an den FC Bayern gebunden

Ein Konsortium aus Katar um Scheich Jassim bin Hamad Al Thani mischt im Poker um einen möglichen Kauf von Manchester United mit. Sollten die Interessenten letztlich den Zuschlag erhalten, könnte die Gruppe eine Transfer-Offensive starten. Auch der FC Bayern müsste sich dann offenbar in Acht nehmen.

Die amerikanische Familie Glazer hatte im vergangenen November bekannt gegeben, offen für einen Verkauf von Manchester United zu sein. Die aktuellen Besitzer stehen seit 2005 an der Spitze des englischen Rekordmeisters.

Das Konsortium aus Katar sowie der britische Milliardär Jim Ratcliffe gelten als die Hauptinteressenten und sollen Medienberichten zufolge inzwischen ihre finalen Angebote angegeben haben.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk auf Twitter berichtet, tüftelt das Konsortium um Scheich Jassim bin Hamad Al Thani bereits an möglichen Transfer-Plänen, die im Falle einer möglichen Übernahme in die Tat umgesetzt werden sollen.

Namentlich nennt der Journalist Kingsley Coman (FC Bayern), Eduardo Camavinga (Real Madrid) sowie Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), die auf der Wunschliste stehen sollen.

FC Bayern bei Kingsley Coman ohne Druck

Somit müsste das Konsortium unter anderem beim FC Bayern vorstellig werden. Coman ist noch bis 2027 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Die Münchner hätten in der Angelegenheit also keinerlei Druck. Eine vorzeitige Trennung vom französischen Flügelspieler erscheint deshalb unwahrscheinlich.

Im Laufe der letzten Jahre bot sich Coman mehrmals die Möglichkeit, den Bundesligisten zu verlassen. Vor allem aus der Premier League erreichten ihn Lockrufe, wie der 26-Jährige vor wenigen Wochen im Gespräch mit der "Times" erklärte.

"Ich stand kurz davor. Viele Teams waren an mir interessiert", sagte Coman, der sich letztlich aber doch immer wieder für den FC Bayern entschied.