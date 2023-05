Schalker Genickbruch und Stuttgarter Finalhoffnung

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Dem FC Schalke 04 droht der zweite Abstieg binnen weniger Jahre

Der Fußball-Bundesliga steht nicht nur im Titelkampf zwischen FC Bayern und BVB ein spannender Endspurt bevor, auch im Keller geht es äußerst eng zu. Sechs Teams sind vier Spieltage vor Schluss weiterhin akut abstiegsgefährdet, die Stimmungslage ist von Klub zu Klub extrem unterschiedlich. Ein Sextett, bestehend aus Hertha BSC, FC Schalke 04, VfL Bochum, VfB Stuttgart, 1899 Hoffenheim und FC Augsburg, zittert noch. Wer rettet sich, wer bleibt drin? sport.de macht den Check!

Theoretisch können sogar Borussia Mönchengladbach, der 1. FC Köln und Werder Bremen auf den Tabellenrängen zehn, elf und zwölf noch absteigen. Das Trio spielt durch die Bank enttäuschende Rückserien, hat aber noch einen kleinen Vorsprung. Realistischer wird die Gefahr auf den nächsten Plätzen.

Was macht Hoffnung, was macht Sorgen? Das Keller-Sextett im Check:

FC Augsburg (13. Platz/31 Punkte/39:55 Tore)

Restprogramm: Union Berlin (H), VfL Bochum (A), Borussia Dortmund (H), Borussia Mönchengladbach (A)

Form und Stimmung: Der FC Augsburg kann Abstiegskampf. Das bewiesen die Fuggerstädter in den vergangenen Jahren immer wieder. Dazu machen die vielen Heimsiege in diesem Jahr Trainer Enrico Maaßen Mut auf das nächste Happy End.

Durch den Vorsprung hat es der FCA selbst in der Hand - trotz schwerer Heimgegner wie Union und BVB. Das Fehlen des angeschlagenen Mergim Berisha schwächt das Team jedoch. Sollte er bis zum Saisonende ausfallen, könnte es noch ganz eng werden.

Prognose: Augsburg muss noch eine Weile zittern, punktet aber noch mindestens zwei Mal und bleibt am Ende knapp drin.

TSG 1899 Hoffenheim (14./29/39:51)

Restprogramm: Eintracht Frankfurt (H), VfL Wolfsburg (A), Union Berlin (H), VfB Stuttgart (A)

Form und Stimmung: Ein Kader mit Andrej Kramaric, Ihlas Bebou oder Sebastian Rudy ist eigentlich zu gut für den Abstieg. Die Siegesserie gegen Hertha BSC, Werder Bremen und Schalke 04 hat gezeigt, dass doch mehr in der Mannschaft steckt als Platz 14.

Der Trainerwechsel hat die TSG indes kaum stabilisiert. André Breitenreiter musste nach neun sieglosen Spielen gehen. Unter Nachfolger Pellegrino Matarazzo gab es fünf Niederlagen, gefolgt von drei Siegen sowie einem 1:1 beim FC Bayern und wieder zwei Pleiten.

Prognose: Bloß kein Abstiegsfinale in Stuttgart! Die TSG hat viel Qualität, aber wenig Rückenwind. Nach 34. Spieltagen bleibt Hoffenheim nur wegen der besseren Tordifferenz drin.

VfB Stuttgart (15./28/38:52)

Restprogramm: Hertha BSC (A), Bayer Leverkusen (H), FSV Mainz 05 (A), TSG 1899 Hoffenheim (H)

Form und Stimmung: The trend is your friend: Unter der Leitung von Trainer Sebastian Hoeneß gab es für den VfB noch keine Niederlage. Das neue System greift, Stürmer Serhou Guirassy ist wieder fit und treffsicher und die Moral stimmt.

Sorge bereitet aber die Auswärtsschwäche: Erst einen Sieg feierten die Schwaben in dieser Saison in der Fremde. Darüber hinaus leisten sich die VfB-Profis immer noch zu häufig individuelle Fehler, die bestraft werden.

Prognose: Daheim hat Stuttgart zuletzt viel Wucht entwickelt. Punktet der VfB in Berlin und/oder zuhause gegen Hoffenheim, wird der erneute Last-Minute-Klassenerhalt gegen Hoffenheim eingetütet.

VfL Bochum (16./28/33:67)

Restprogramm: Borussia Mönchengladbach (A), FC Augsburg (H), Hertha BSC (A), Bayer Leverkusen (H)

Form und Stimmung: Die Bochumer standen nur zweimal in der Rückrunde auf einem Abstiegsplatz und sind unten die heimstärkste Mannschaft. Selbst der BVB gewann an der Castroper Straße nicht. Zudem spielt der VfL noch gegen drei Teams auf Augenhöhe.

Einige Zahlen sind allerdings alarmierend: Die Revierelf hat mit 33 Treffern den zweitschwächsten Angriff der gesamten Liga und das mit Abstand schlechteste Torverhältnis.

Prognose: Die Bochumer sind wahre Stehaufmännchen und nach Rückschlägen oftmals zurückgekommen. Mehr als vier Punkte springen in der Schlussphase aber nicht heraus, am Ende muss der VfL wegen der miesen Tordifferenz in die Relegation.

FC Schalke 04 (17./27/28:57)

Restprogramm: FSV Mainz 05 (A), FC Bayern München (A), Eintracht Frankfurt (H), RB Leipzig (A)

Form und Stimmung: Zwei Heimsiege zuletzt nähren die Hoffnung auf die Rettung. Mit einer Mentalität wie im Heimspiel gegen Bremen (2:1) kann die Mannschaft noch einiges bewegen.

Das Restprogramm bleibt jedoch eine Herkulesaufgabe. Von den vier restlichen Spielen finden drei auswärts statt, wo die Schalker jüngst kaum etwas holten - und die Gegner haben es auch noch in sich.

Prognose: Trotz toller Moral und Kämpfermentalität in der Rückserie - ohne zwei weitere Siege wird Schalke absteigen. Diese dürften am ehesten gegen Mainz und Frankfurt drin sein, im Normalfall holen die Knappen hier aber maximal 3-4 Punkte. Das wäre der Genickbruch.

Hertha BSC (18./22/35:61)

Restprogramm: VfB Stuttgart (H), 1. FC Köln (A), VfL Bochum (H), VfL Wolfsburg (A)

Form und Stimmung: Viele haben die Alte Dame schon abgeschrieben. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist das Restprogramm: Die Berliner spielen gegen zwei direkte Konkurrenten noch zu Hause. Und: Defensiv zeigte sich Hertha gegen den FC Bayern stabilisiert.

Doch der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bereits sechs Zähler. Hertha müsste wohl mindestens neun Punkte aus den letzten vier Begegnungen holen. In den 15 Spielen dieses Jahres waren es zusammen bislang nur acht.

Prognose: Wegen der vielen direkten Duelle der Konkurrenz muss für das Wunder schon eine Siegesserie her. Zuhause ist gegen die auswärtsschwachen Stuttgarter und Bochumer sogar etwas drin, vier Dreier sind dennoch utopisch. Hertha wird verdient absteigen.

Heiko Lütkehus (mit dpa-Material)