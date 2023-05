Medien: Aus für Hertha-Star besiegelt

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Bundesliga-Star Stevan Jovetic wird im Sommer Hertha BSC wohl verlassen

In den letzten Wochen wurde viel über die Zukunft von Stevan Jovetic bei Hertha BSC spekuliert. Nun ist das Aus des Nationalspielers von Montenegro wohl besiegelt.

Das Aus von Stevan Jovetic bei Hertha BSC scheint besiegelt zu sein. Das berichtet der "kicker".

Der Stürmer kam im Sommer 2021 von der AS Monaco und unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Eine im Vertrag verankerte Klausel, die an seine Einsatzzeit gekoppelt war, wurde nicht erfüllt. Somit wird der Vertrag nicht automatisch um eine Spielzeit verlängert.

Selbst wenn Hertha den Klassenerhalt schaffen sollte, wäre eine Weiterverpflichtung des 33-Jährigen für die Berliner nicht tragbar. Angeblich kostet der Stürmer zu viel.

Hertha BSC auf der Suche nach einem Hoffnungsträger

Im ersten Testspiel für die Hertha traf Jovetic doppelt. Die Hoffnungen waren groß in der Hauptstadt daraufhin, endlich wieder einen torgefährlichen Stürmer verpflichtet zu haben. Obwohl der Montenegriner in seiner ersten Bundesliga-Saison sechs Tore in 18 Einsätzen erzielte und damit der beste Torschütze der Berliner war, konnte er die Hoffnungen des Klubs nur selten erfüllen.

Allgemein ist seine Zeit bei der alten Dame aus Berlin von Verletzungen geplagt. Der 33-Jährige absolvierte lediglich 32 Spiele in der Bundesliga. In weiteren 32 Partien kam der Nationalspieler von Montenegro zu keinem Einsatz. Auch zuletzt war der Stürmer verletzt.

Dennoch setzt Pal Dardai in den kommenden Partien auf den Stürmer. "Ich brauche ihn in der Endphase", sagte der Hertha-Trainer zuletzt.

Für Hertha geht es in der heißen Phase um alles. Im Abstiegskracher gegen den VfB Stuttgart müssen die Berliner einen Sieg einfahren, damit die letzten realistischen Chancen auf einen direkten Verbleib in der Bundesliga überhaupt gewahrt werden. Auch ein Heimerfolg gegen den VfL Bochum zwei Spieltage später ist von Nöten, um überhaupt eine reelle Möglichkeit auf den Klassenerhalt oder auf die Relegation zu haben.