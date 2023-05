Kehrtwende: Bayern-Leihgabe vor Rückkehr?

IMAGO

Läuft Malik Tillman noch einmal für den FC Bayern auf?

Eigentlich standen die Zeichen zwischen dem FC Bayern und Malik Tillman schon auf Trennung. Nach einem starken Leih-Jahr im Trikot der Rangers aus Glasgow galt ein Transfer des offensiven Mittelfeldspielers zwischenzeitlich als Formsache. Doch jetzt sind die Schotten angeblich ins Grübeln gekommen.

Obwohl Malik Tillman in dieser Saison zweifellos eine Verstärkung für die Rangers ist und sowohl Klub als auch Spieler mit dem Status quo mehr als zufrieden sein können, steht ein fester Transfer der Bayern-Leihgabe nun doch wieder auf der Kippe.

Wie die schottische Zeitung "The Herald" berichtet, könnten sich die Rangers am Ende gegen einen Kauf des 20-Jährigen entscheiden. Zwar liegt die vertraglich festgelegte Kaufoption bei "nur" rund 5,5 Millionen Euro. Allerdings haben sich in Glasgow im Saisonverlauf so viele Baustellen aufgetan, dass die Mannschaft im Sommer auf mehreren Positionen verstärkt werden muss. Dadurch könnte das Geld für einen Tillman-Deal am Ende fehlen.

Tillman wird beim FC Bayern zurück erwartet

Es werde mittlerweile erwartet, dass der Spieler zur Saisonvorbereitung doch wieder beim FC Bayern aufschlägt und dort eine Chance bekommt, sich gegen die anderen Münchner Stars zu behaupten, heißt es.

Beim Rekordmeisters sollen sie die Entwicklung des gebürtigen Nürnbergers in den letzten Monaten mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen haben. Ob sich Tillman gegen die namhafte Konkurrenz durchsetzen kann, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Der "Herald" spekuliert daher, dass sich die Tür für andere interessierte Klubs öffnen könnte.

Der FC Bayern hätte Tillman angeblich gerne an die Rangers verkauft. Das Portal "footballinsider" berichtet im Februar, dass der Rekordmeister grünes Licht für einen Transfer gegeben habe. Im Gespräch war damals auch eine Rückkauf-Klausel, die es dem deutschen Rekordmeister ermöglicht hätte, den offensiven Mittelfeldspieler bei Bedarf zurückzuholen. Diese Rückkehr steht nun früher als gedacht bevor.