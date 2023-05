Plan-Änderung bei Tuchel im Fall Müller?

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Wie geht Tuchel beim FC Bayern mit Müller um?

Unter Thomas Tuchel kommt Thomas Müller oftmals nur zu Kurzeinsätzen. Wirklich überzeugen konnte der Ur-Münchner unter dem neuen Cheftrainer nur bei dessen Debüt gegen den BVB. Überdenkt der neue Cheftrainer des FC Bayern daher nun Müllers Rolle im Team?

Thomas Müller ist für Thomas Tuchel kein klassischer Mittelstürmer, das hatte der 49-Jährige schon zu Beginn seiner Amtszeit beim FC Bayern deutlich gemacht. Müller sei am besten hinter den Spitzen, wo er seine unbestritten einzigartigen Fähigkeiten einsetzen kann, das Spiel zu lesen und jene Bälle im Tor unterzubekommen, die sonst kaum einer verwandelt.

Im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (4:2), als die Bayern-Welt nach der überraschenden Entlassung von Julian Nagelsmann plötzlich wieder heile aussah, hatte der 33-Jährige jene Rolle noch überzeugend ausgeführt. Zwei Tore erzielte Müller gegen den Rivalen.

Seither jedoch fremdelt auch der 121-fache Nationalspieler im Tuchel-Konstrukt, oftmals wurde er nur noch als Einwechselspieler eingesetzt. So musste Müller etwa in beiden Duellen in der Champions League gegen Manchester City lange auf seinen Einsatz warten.

FC Bayern gegen Werder Bremen mit zwei Spitzen?

Unter anderem Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte zuletzt bei "Sky" hervorgehoben, dass der Bayern-Star einen Trainer brauche, "der ein System spielen lässt, in das Müller passt, so wie es bei Flick der Fall war". In einem 4-2-3-1-System, "mit einem klaren 6er, einem 8er und einem 10er, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass Müller kein Spieler ist, der einer dieser Positionen eindeutig zugeschrieben werden kann".

"Bild" zufolge ist es angesichts der Mittelstürmer-Problematik beim FC Bayern mittlerweile denkbar, dass Tuchel seinen Führungsspieler im Saison-Endspurt nun doch in vorderster Reihe aufstellen lässt - allerdings in einer Doppelspitze. Der Bayern-Coach hätte somit gleich zwei Probleme gelöst: Die Diskussion um Müllers Einsatzzeiten wären beendet, zudem könnte Jamal Musiala auf seiner Lieblingsposition hinter den Spitzen auflaufen.

Am 31. Bundesliga-Spieltag muss der Tabellenführer beim SV Werder Bremen (18:30 Uhr) antreten.