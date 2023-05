Dardai ruft Sieg-Motto bei Hertha BSC aus

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Pal Dardai soll Hertha BSC retten

Trainer Pal Dardai vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat für den Saisonendspurt ein klares Ziel formuliert.

"Vier Spiele, vier Siege - das ist ein schönes Motto. Nach diesem werden wir leben", sagte Dardai vor dem Kellerduell gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15:30 Uhr).

Die Berliner starten als Schlusslicht in den 31. Spieltag. Der Rückstand auf Stuttgart auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt sechs Punkte. Stuttgart sei "ein Gegner, den man zu Hause schlagen kann. Sie sind in einer Situation, in der sie sich ein bisschen befreit haben. Aber sie haben ihre Schwächen, so wie wir auch", sagte Dardai.

Zuversicht schöpft der Ungar aus den Trainingseindrücken unter der Woche. Die Spieler müssten "weiterarbeiten wie in den letzten paar Tagen. Wenn man so arbeitet, kommen die Punkte", sagte Dardai: "Die Jungs haben es verstanden. Es sieht sehr ordentlich aus, ich kann mich momentan nicht beschweren."