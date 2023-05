"Zu besoffen": Schalke-Fans werden deutlich

IMAGO/Moritz Mueller

Der FC Schalke 04 lebt auch von der Wucht seiner Fans

Weil es bei den Heimspielen des FC Schalke 04 in der nahen Vergangenheit in der Nordkurve gehäuft zu Einsätzen von Sanitätern kam, haben die Ultras Gelsenkirchen sich nun in einer Art offenen Brief an die Fans im Stehbereich der Veltins-Arena gewandt. Im Fokus: Der übermäßige Konsum von Alkohol.

Fußball und Bier, das gehört für viele Fußball-Fans eng zusammen. So auch für die Anhänger des FC Schalke 04, die sich während ihrer Heimspiele in der Vergangenheit das ein oder andere Kaltgetränk haben schmecken lassen. Weil dabei aber einige über die Stränge schlugen, haben sich nun S04-Fans mit einer eindringlichen Bitte an den Rest des Stadions gewandt. Das Ansinnen: etwas gesitteterer Bierkonsum.

Im Spieltagsmagazin zum Heimspiel gegen Werder Bremen führten die Ultras Gelsenkirchen gleich mehrere Partien aus den letzten Wochen und Monaten auf, in denen Rettungssanitäter nicht wegen typischer Verletzungen im Block waren, die etwa während eines überschwänglichen Torjubels entstehen, sondern: "Vielmehr sind die Betroffenen oft zu besoffen, in ihrem Verhalten vollkommen unkontrolliert oder überschätzen sich einfach selbst." Vor allem die Häufung der Vorfälle sei auffällig, schrieben die S04-Fans.

"Kam es in der Vergangenheit vielleicht zwei bis dreimal in der Saison vor, dass jemand gerade bei hohen Temperaturen kollabiert, so wird heutzutage zwei bis dreimal pro Spiel der Sanitätsdienst durch Rufe oder Gesten in die Kurve geholt", geht es im so genannten "Blauen Brief" weiter.

Schalke-Fans empfehlen "taktisches Zwischenwasser"

In fast allen Fällen habe sich die Situation schlussendlich nicht nur als "absolut vermeidbar" herausgestellt, sondern "eine noch viel größere Sorge" hinterlassen: "Was ist, wenn nun eine Person ernsthafte Probleme bekommt und der Rettungsdienst kann wegen solch vermeidbarer und teils einfach Selbstüberschätzungs-Fälle nicht sofort helfen? Was ist, wenn ich diese Person kenne, sie gar aus meiner Familie oder meinem Freundeskreis ist?", richteten die Verfasser den Blick ganz konkret auf die Umstehenden.

Der Rat an alle Supporter ist eindeutig: Man solle bei sich selbst und den Bekannten drauf achten, "ob es sinnvoll ist, nach zehn Pils noch in den engsten Teil des Blocks zu gehen." Gerade in den nun wärmer werdenden Monaten empfehlen die Ultras zudem genug Flüssigkeitszufuhr abseits von Bier. "Ein taktisches Zwischenwasser hat selbst dem standfestesten Trinker noch nicht geschadet", so das Fazit.

Das Gute aus Schalker Fan-Sicht: Vor den Königsblauen liegen vorerst zwei Auswärtsspiele. Am Freitag muss die Truppe von Thomas Reis in Mainz ran, eine Woche drauf geht es in München gegen den FC Bayern. Am 33. Spieltag können die Fans dann im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt zeigen, ob sie auf die Worte der Ultras Taten folgen ließen.