Enthüllt: BVB an Leipzig-Star interessiert

IMAGO/motivio

Dani Olmo (r.) befindet sich offenbar auf dem Radar des BVB

Seit Wochen kämpft RB Leipzig um eine Vertragsverlängerung mit Dani Olmo - bislang erfolglos. Nun mischt sich offenbar auch der BVB in den Poker um den spanischen Nationalspieler ein.

Das berichtet das Portal "fussballtransfers.com". Demzufolge will Borussia Dortmund seine Offensive für die kommende Saison verstärken. Olmo ist in diesem Zusammengang wohl in den BVB-Fokus gerückt.

Eine Zusage dürfte für die Schwarz-Gelben aber kein einfaches Unterfangen werden. Schließlich soll der FC Barcelona seit Monaten um den 24-Jährigen buhlen.

Gleichzeitig will RB Leipzig den 2024 auslaufenden Vertrag mit Olmo verlängern. Doch "fussballtransfers.com" zufolge hat der Kreativspieler auch das jüngste Angebot des amtierenden DFB-Pokalsiegers abgelehnt.

RB Leipzig kämpft weiter um Verbleib von Dani Olmo

RB Leipzigs Sportchef Max Eberl ging deshalb bereits vor Wochen in die Offensive. "So lange werden wir nicht warten wollen. Wir wollen vorher schon wissen, wie es dann weitergeht", sagte der 49-Jährige.

Eberl versuchte in diesem Zusammenhang ebenfalls die sportliche Perspektive bei den Sachsen aufzuzeigen. "Ich habe ihm gesagt, ich habe hier unterschrieben, um Titel zu gewinnen. Ich bin nach Leipzig gekommen, um was erreichen. Und das möchte ich mit ihm. Und ich hoffe, dass er irgendwann den Kick hat und sagt, komm, das machen wir", verriet der RB-Sportchef im "LVZ-Talk" in Leipzig.

Olmo war im Januar 2020 vom kroatischen Verein Dinamo Zagreb zu RB Leipzig gewechselt. Seitdem zählt der Spanier beim Fußball-Bundesligisten zum Stammpersonal. In seiner Jugend kickte Olmo unter anderem für den FC Barcelona, weshalb immer wieder über eine Rückkehr zu den Katalanen spekuliert wird.

Doch noch gibt es keine Entscheidung. RB Leipzig, der FC Barcelona sowie der BVB dürften sich also allesamt noch Hoffnungen auf eine Zusage machen.