Ex-Bayern-Star warnt den BVB vor Bellingham-Abschied

Verlässt Jude Bellingham den BVB im Sommer?

Im Sommer wird Jude Bellingham Borussia Dortmund aller Voraussicht nach verlassen. Philipp Lahm, Ex-Profi des FC Bayern, warnte den BVB nun vor einem Abgang des Shootingstars.

"Wenn er nicht aufgestellt wird, wie bei der Niederlage im Pokalviertelfinale in Leipzig, hat die Mannschaft viel weniger Energie", analysierte Lahm in einer Kolumne für die "Zeit" und ergänzte: "Dortmund kann es sich nicht leisten, auf ihn zu verzichten."

Dennoch rechnet der Weltmeister von 2014 damit, dass Bellingham den BVB früher oder später verlassen wird. "Um für Bellingham eine Heimat von Dauer zu werden, müsste der BVB aufhören, ein Katalysator für junge Hochveranlagte zu sein", kritisierte Lahm.

Zuletzt gab es widersprüchliche Meldungen zu Bellinghams Zukunft. Während die "Marca" am Mittwoch berichtete, Real Madrid habe sich mit dem 19-Jährigen auf einen Vertrag geeinigt, schrieb die "AS" jedoch unter Berufung auf "absolut zuverlässige" Quellen bei den Königlichen, Real habe eine Einigung dementiert.

Von Bellingham schwärmte Lahm jedenfalls in allerhöchsten Tönen. Der Engländer könnte sogar der Grund dafür sein, dass der BVB in dieser Saison über die Meisterschaft jubeln kann.

"Er kann dribbeln, passen, schießen und hat Tordrang. Seine Ballmitnahme ist außergewöhnlich, zuletzt zu sehen bei seinem Tor zum 1:0 gegen Eintracht Frankfurt. Er ist physisch und furchtlos, behauptet sich in Zweikämpfen, erobert den Ball", adelte Lahm den Youngster.

Außerdem zeige der Nationalspieler auf dem Platz Charakter und übernehme viel Verantwortung. "Mir fällt kein Weltklassespieler der letzten dreißig Jahre ein, der nicht schon mit 20 auf diese Art auffiel. Wer sich in solch jungen Jahren auf diesem Niveau durchsetzt, rüstet sich für die Zukunft. Bellingham hat das Zeug dazu, in den nächsten zehn, fünfzehn Jahren in jedem Topteam Europas eine Aufgabe zu übernehmen", legte sich Lahm fest.

Der 39-Jährige sieht Bellinghams Entwicklung aber noch nicht abgeschlossen: "Bellingham übernimmt in Dortmund manchmal zu viele Aufgaben, muss zu großen Raum bespielen, ihm geht dann die Kraft fürs Wesentliche aus."

Dadurch gehe dem Mittelfeldspieler "die Kraft für das Wesentliche" aus. "Darunter leidet sein Spiel – mit dem Ball die Klarheit, gegen den Ball das strategische Defensivverhalten", so Lahm.