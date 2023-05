Medien: Tuchel will prominenten Müller-Ersatz

IMAGO/John Patrick Fletcher

Kai Havertz wird beim FC Bayern gehandelt

Gerüchte, Kai Havertz sei ein Thema in den Geschäftsräumen des FC Bayern, pfeifen die Spatzen immer mal wieder von den Dächern Münchens - so auch nun. Der 23-Jährige wird als potenzieller Nachfolger von Routinier Thomas Müller gehandelt.

Mit gerade einmal 23 Jahren ziert die Vita von Kai Havertz schon so mancher Treffer, sein bislang wichtigstes Tor erzielte der deutsche Nationalspieler aber wohl am 29. Mai 2021, als er den FC Chelsea gegen Manchester City zum Champions-League-Sieg 2021 schoss.

Trainer der Blues war damals Thomas Tuchel, der inzwischen beim FC Bayern an der Seitenlinie steht, aber weiterhin ein Fan von Havertz sein soll.

Tuchel soll der Ansicht sein, Havertz sei für die Spielweise, die er beim FC Bayern etablieren will, "perfekt geeignet". Das berichtet "El Nacional". Konkret soll der Coach mit dem Gedanken spielen, Havertz als Ersatz für Urgestein Thomas Müller an die Säbener Straße zu locken. Müller ist laut Tuchels Einschätzung, so der Bericht, kein Spieler mehr, der den ambitionierten Bundesliga-Rekordmeister als Stammkraft nach vorne bringt.

Wie Müller kann Havertz seine Stärken sowohl hinter den Spitzen als auch im Sturmzentrum ausspielen. Auch auf dem rechten Offensiv-Flügel werde beide immer wieder eingesetzt. An Müllers herausragende Statistiken als Vorbereiter reicht Havertz allerdings noch nicht heran.

Der FC Bayern müsste wohl 60 Millionen Euro investieren

Beim FC Chelsea soll Havertz (Vertrag bis 2025) inzwischen zu den Akteuren gehören, die der Verein nach den astronomischen Investitionen in Neuzugänge in der Saison 2022/23, nur zu gerne zu Geld machen möchte. Ab einer Offerte in Höhe von 60 Millionen Euro soll man sich gesprächsbereit zeigen.

Eine Rückkehr in die deutsche Bundesliga, in der Havertz den Rekord hält, als jüngster Spieler die Marke von 100 Einsätzen geknackt zu haben, könnte für den gebürtigen Aachener durchaus verlockend sein. Zumal Chelsea 2023/24 nach einer wahren Horrorsaison keine Chance auf die Qualifikation für die Champions League mehr hat.

Mit dem FC Bayern dürfte er hingegen sogar eine echte Chance auf den Gewinn der Königsklasse haben.