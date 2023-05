Watzkes Knallhart-Strategie im Bellingham-Poker enthüllt

IMAGO/Jan Huebner

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke (l.) wird sich wohl als zäher Verhandlungspartner erweisen

Seit Mittwoch schießen die Berichte nur so ins Kraut, die eine baldige Entscheidung im Poker um die Zukunft von Jude Bellingham von Borussia Dortmund ankündigen. Glaubt man den Enthüllungen spanischer Medien, steht hingegen ein zäher Poker ins Haus - BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sei Dank.

Mit gerade einmal 19 Jahren hat sich Jude Bellingham in den Fokus der kompletten europäischen Fußball-Elite gespielt, Gerüchte um absolute Top-Offerten sind beinahe an der Tagesordnung. Mit gerade einmal 19 Jahren ist der Engländer allerdings auch unumstrittene Stammkraft bei Borussia Dortmund und steht beim BVB noch bis Ende Juni 2025 unter Vertrag.

Kurz: Im Ruhrgebiet befindet man sich aktuell in einer sehr komfortablen Verhandlungsposition - und will diese wohl auch nutzen.

Der BVB hat "eine aggressive Strategie entwickelt" und wird es den Interessenten an Jude Bellingham "sehr schwer machen", ist sich die spanische "AS" sicher. Damit aber nicht genug: Die Zeitung umreißt sogar recht konkret wie das Vorgehen der schwarz-gelben Klubführung um Hans-Joachim Watzke aussehen wird.

Die Rede ist von einem "Labyrinth" das Watzke vorbereitet hat. Ziel sei es den kolportierten Preis von 150 Millionen Euro nicht zu senken.

Die Begründung dieser exorbitanten Summe falle dabei sogar leicht, heißt es. Zum einem habe Real Madrid, das als heißester Anwärter auf eine Verpflichtung gesehen wird, für Aurélien Tchouaméni 80 Millionen Euro (20 weitere Millionen sind als Bonuszahlungen möglich) gezahlt, den Franzosen müsse man aber niedriger einschätzen, und unlängst blätterte der FC Chelsea für Enzo Fernandez 120 Millionen Euro auf den Tisch. Auch im Vergleich mit dem Argentinier sagen nicht wenige Experten Bellingham die größere Zukunft voraus.

Intention Watzkes sei es, ein Wettbieten um Bellingham zu initiieren: Ein in den Medien diskutiertes Angebot von Real in Höhe von 100 Millionen Euro und 20 Millionen Euro Bonuszahlungen soll man in Dortmund auf jeden Fall erst einmal ablehnen und auf höhere Offerten der Konkurrenz aus Manchester oder Liverpool warten.

In die Karten soll dem BVB in diesem Zusammenhang nicht nur das Vertragsende 2025 spielen, zumal man im Sommer 2024 die eigenen Forderungen wohl deutlich herunterstufen müsste, sondern auch, dass Bellinghams Vater und Berater Mark "sehr daran interessiert" sein soll, dass der Transfer in diesem Sommer über die Bühne geht. Ehe die FIFA-Regularien Berater-Provisionen klar beschränken könnten.

Ob die "AS" Watzkes Plan tatsächlich auf den Punkt bringt, wird die Zeit zeigen. Klar ist, der BVB kann den Verhandlungen mit einem Lächeln entgegen blicken.