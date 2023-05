Bayern-Wechsel? Osimhen-Berater wird deutlich

IMAGO/Andrea Staccioli / Insidefoto

Victor Osimhen feiert den Meistertitel mit Neapel

Der FC Bayern München und andere Top-Klubs aus ganz Europa bereiten Berichten zufolge Angebote für Neapel-Stürmer Victor Osimhen vor. Nach dem Gewinn der italienischen Meisterschaft hat sich dessen Berater zur Zukunftsfrage geäußert.

Victor Osimhen zählt bei der SSC Neapel zu den großen Helden: Dank seiner Tore in der Meisterschaft haben die Neapolitaner erstmals seit 33 Jahren wieder den "Scudetto" gewonnen - erstmals seit einem gewissen Diego Maradona.

Osimhens Treffer zum 1:1 (0:1) bei Udinese Calcio war es letztlich auch, der die großen Meisterfeierlichkeiten rund um den Vesuv in Gang brachte. Es war sein 22. Treffer im 27. Serie-A-Spiel in dieser Saison. In der Champions-League, wo die Hellblauen erst im Viertelfinale am AC Milan scheiterten, traf er in sechs Partien fünf Mal. Eine Ausbeute, die Berichten zufolge auch den FC Bayern auf den Plan gerufen hat.

Der deutsche Rekordmeister hat für die kommende Transferphase vor allem die Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers nach ganz oben auf die Prioritätenliste gesetzt. Osimhen gilt, neben Frankfurts Randal Kolo Muani, zu einem der am heißesten gehandelten Kandidaten.

Osimhen hat "unglaubliche Bindung an die Stadt Neapel"

Wie sich der Nigerianer, der in Neapel noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, letztlich entscheidet, ist ungewiss. Sein Berater Roberto Calenda hatte nach dem Remis in Udine zunächst bei "Sky" einmal jegliche Frage nach der Zukunft seines Klienten abgewehrt: "Im Moment ist es nicht angebracht, über den Markt zu sprechen, sondern diesen Sieg zu genießen. Es ist ein großartiges Gefühl mit den Napoli-Fans und mit diesen Farben.

Calenda hob derweil Osimhens Qualitäten hervor: "Man sieht, wenn er spielt, dass er immer versucht, sein Bestes für die Mannschaft und seine Mannschaftskameraden zu geben. Er hat eine enorme Bindung an die Stadt Neapel aufgebaut, was ihm immer mehr Ansporn gegeben hat, bis zu dieser unglaublichen Zufriedenheit."

Der Angreifer habe für den Meistertitel "alles gegeben, weil er so sehr seine Qualitäten zeigen wollte, die er in den ersten Jahren nicht gezeigt hatte". Vor seinem Wechsel nach Italien stand Victor Osimhen unter anderem in Lille sowie beim VfL Wolfsburg unter Vertrag.