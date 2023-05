Matthäus sicher: Hier verspielt der BVB die Meisterschaft

IMAGO/Revierfoto

Lothar Matthäus tippte das Saisonfinale in der Bundesliga

Lothar Matthäus ist mit dem FC Bayern in seiner aktiven Karriere sieben Mal deutscher Meister geworden. Und der Rekordnationalspieler ist sich sicher, dass die Münchner auch in diesem Jahr wieder das Rennen machen werden - trotz eines weiteren Patzers im Saisonfinale. Der BVB geht demnach wiederum leer aus.

Für "Sky" tippte der 62-Jährige nun die letzten vier Spieltage in der Bundesliga durch. Nach Einschätzung des Weltmeister-Kapitäns von 1990 halten sich beide Titelanwärter am kommenden Wochenende schadlos. Der FC Bayern bekommt es dabei auswärts mit Werder Bremen zu tun (Samstag ab 18:30 Uhr), während der BVB am Sonntag (ab 17:30 Uhr) den VfL Wolfsburg zu Gast hat.

"Ohne Niclas Füllkrug hat Werder Bremen gegen die Bayern keine Chance. Der deutsche Rekordmeister kann sich allerdings nicht absetzen, da Dortmund einen knappen Sieg gegen die Wölfe feiert", legt sich Matthäus bei "Sky" fest.

Auch am 32. Spieltag wird laut dem TV-Experten bei beiden Teams nichts anbrennen, da die Münchner 4:0 gegen den FC Schalke 04 und der BVB 3:0 gegen Gladbach gewinnen würden.

Matthäus: FC Schalke 04 rettet sich in die Relegation

Das große Drama vermutet Matthäus am 33. Spieltag. Zwar lässt der FC Bayern laut seiner Einschätzung beim 2:2 gegen RB Leipzig wichtige Zähler liegen. Im Parallelspiel könne der BVB aber kein Profit daraus schlagen, da er selbst nur 1:1 beim FC Augsburg spielt.

Am Ende machen die Mannen von Cheftrainer Thomas Tuchel dann ihren elften Titel in Serie mit einem Auswärtssieg beim 1. FC Köln klar.

"Meisterparty in Köln! Die Münchner sichern sich am letzten Spieltag mit einem knappen Auswärtssieg die 33. Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Borussia Dortmund schlägt Mainz zwar ebenfalls, muss sich am Ende aber wieder mit dem zweiten Platz begnügen", sagt Matthäus voraus.

Übrigens: Als direkte Absteiger im spannenden Bundesliga-Finale benannte der einstige Weltfußballer VfL Bochum und Hertha BSC, den FC Schalke 04 sieht er in der Relegation.