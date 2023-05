Rückkehr zum FC Schalke? Jetzt spricht Churlinov

IMAGO/Graham Hunt

Darko Churlinov verbrachte zuletzt einige Tage in Deutschland

Zu Wochenbeginn sorgte Darko Churlinov für Aufregung bei den Anhängern des FC Schalke 04, hielt er sich doch für einige Tage wieder in Gelsenkirchen auf. Seit dem wird über eine mögliche Rückkehr des Aufstiegshelden aus dem letzten Jahr spekuliert. Nun äußerte sich Churlinov selbst zu seiner Zukunft.

Der 22-Jährige blickt auf ein spannendes Jahr bei Königsblau zurück, wurde er in der heißen Phase der Aufstiegssaison 2021/2022 zu einem wichtigen Faktor für seinen damaligen Klub. Die Zeit auf Schalke habe ihn nachhaltig geprägt und beeindruckt, wie Churlinov am "Sky"-Mikrofon offen zugab.

"Einmal Schalke, immer Schalke. Ich habe eine richtig schöne Zeit auf Schalke gehabt, das wird sich nie ändern. Das kann mir niemand nehmen", schwärmte der Mazedonier von seiner Leihstation. Logisch, dass nun direkt über eine mögliche Rückkehr spekuliert wird.

Aktuell steht Churlinov beim FC Burnley unter Vertrag, der am Wochenende endgültig die Meisterschaft in der englischen Championship klarmachen kann. Die Rückkehr in die Premier League hat der Zweitligist ohnehin schon in der Tasche.

Churlinov kommt in Burnley über die Rolle des Ergänzungsspielers allerdings nicht hinaus, stand in der gesamten Championship-Saison nur einmal in der Startelf des Tabellenführers. Zu einer möglichen Rückkehr nach Gelsenkirchen hielt sich der Flügelspieler trotzdem weiterhin bedeckt.

Erneutes Leihgeschäft mit dem FC Schalke 04?

"Mein Job ist es, Fußball zu spielen. Alles andere wird meine Agentur machen. Ich konzentriere mich nur auf Fußball und wo ich momentan bin. Wir haben noch einen Spieltag dort und wir müssen den Titel holen. Was danach passiert, in Zukunft, kann ich nicht sagen."

Alleine in sportlicher Hinsicht denkt Churlinov nur allzu gerne an sein Jahr auf Schalke zurück: "Meine Zeit bei Schalke war eine richtig schöne Zeit. Ich liebe die Fans. Aber wie gesagt, alles andere muss meine Agentur entscheiden." Sein aktueller Vertrag beim FC Burnley läuft noch langfristig bis 2026, zuletzt wurde über eine erneute Leihe zum FC Schalke 04 spekuliert.

Für die Knappen spielte Churlinov in insgesamt 23 Pflichtspielen und schoss dabei zwei Tore. Im heißen Aufstiegsfinale 2022 kam er dabei in den letzten vier Wochen in jeder Partie zum Einsatz.