Transfer-Überraschung? Matthäus rät Bayern zu VfB-Stürmer

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Einer für den FC Bayern? Serhou Guirassy (M.) vom VfB Stuttgart

Rund um den FC Bayern wird wenige Wochen vor dem Ende der Bundesliga-Saison eifrig über mögliche Neu-Verpflichtungen diskutiert. Vor allem im Sturmzentrum müssen sich die Münchner unbedingt verstärken, so der Tenor. Das Problem: Die gehandelten Hochkaräter sind allesamt extrem teuer und zudem bei der Konkurrenz begehrt. TV-Experte Lothar Matthäus bringt daher nun einen Stürmer vom VfB Stuttgart ins Spiel.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus liefert in der Frage, welcher Stürmer im Sommer zum FC Bayern wechseln sollte, eine überraschende Antwort. Der Blick des Ex-Münchners geht nämlich nicht nach Neapel, wo Victor Osimhen für Furore sorgt, oder zu Eintracht Frankfurt und Randal Kolo Muani. "Ich würde Guirassy holen!", riet er im Gespräch mit "Bild".

Serhou Guirassy läuft in dieser Saison für den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart auf. Bis zum Ende der Spielzeit ist er von Stade Rennes ausgeliehen. Zwar besitzt der VfB eine Kaufoption in Höhe von neun Millionen Euro, ein Anschlussvertrag mit dem fünffachen Nationalspieler Guineas wurde aber nicht vereinbart. Guirassy hat sich bislang nicht zu den Stuttgartern bekannt, will er doch vor allem abwarten, ob die Schwaben die Liga halten oder absteigen.

Matthäus erklärte: "Zum wiederholten Mal ist er mir jetzt im Pokalspiel gegen Frankfurt wieder positiv aufgefallen: Ballsicher, schnell, robuster Körper. Er bringt alles mit, was ein Top-Mittelstürmer braucht. Guirassy ist ähnlich gut wie Kolo Muani – mit dem Unterschied, dass er viel weniger Ablöse kostet."

Matthäus sicher: "Drähte" zwischen FC Bayern und VfB Stuttgart sind kurz

Im Vergleich: Randal Kolo Muani ist aktuell mit einer sensationellen Ausbeute von 13 Toren und zwölf Vorlagen in 28 Partien der beste Bundesliga-Scorer der Saison. Serhou Guirassy, immerhin bester VfB-Goalgetter, kommt auf acht Tore und eine Vorlage in 18 Spielen. Die Quote spricht also eher für Shootingstar Kolo Muani.

Lothar Matthäus fand dennoch weitere Gründe für einen Transfer des 27-Jährigen zum FC Bayern: "Die Drähte zwischen München und Stuttgart sind kurz, nicht zuletzt wegen Uli und Dieter Hoeneß und VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Warum sollte sich Bayern nicht um Guirassy bemühen? Kane ist mit fast 30 schon zu alt, Osimhen wäre viel zu teuer gewesen. Aber auch Kolo Muani wird mehr kosten als sein Marktwert, den er seit der starken WM mit Frankreich auf 65 Millionen gesteigert hat – falls Frankfurt ihn überhaupt gehen lässt."