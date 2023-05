Darum rät Sandro Wagner dem FC Bayern von Kolo Muani ab

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Sandro Wagner spielte einst selbst beim FC Bayern

Der frühere Nationalspieler Sandro Wagner sieht in Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt nicht den idealen Stürmer-Kandidaten für den FC Bayern.

"Das ist nicht der Spieler, der Scorerwerte hat, die der FC Bayern braucht. 13 Bundesligatreffer sind okay, aber nicht außergewöhnlich. Er ist ein ganz, ganz toller Spieler, aber nicht der Torgarant. Er braucht Räume, ist der perfekte Stürmer in einem System mit zwei Spitzen", sagte Wagner im Podcast "Bayern Insider".

Auch Kolo Muanis "Persönlichkeitsstruktur" passe nicht zum FC Bayern, so Wagner. "Der Stürmer, der im Sommer kommt, hat unfassbaren Druck - und da sehe ich Kolo Muani nicht."

Einen Wechsel von Harry Kane nach München bezeichnete der frühere Münchner Profi als "absolut unrealistisch". "Das ist glaube ich ein Medienthema. Er wird in seinem Alter nicht mehr den Schritt aus der Premier League in die Bundesliga machen", sagte Wagner.

Neben den ohnehin beim FC Bayern gehandelten Optionen sieht der 35-Jährige keinen geeigneten Stürmer-Kandidaten, der derzeit unter dem Radar fliegt. "In München musst du nach einem halben Tag funktionieren. Du brauchst einen Spieler, der sofort da ist und etwas darstellt. Es ist keine Zeit für Experimente", erklärte Wagner.

FC Bayern: Sandro Wagner sieht Kaderplanung "kritisch"

Die Fehler in der Personalplanung des deutschen Rekordmeisters liegen für den Trainer des Regionalligisten SpVgg Unterhaching auf der Hand.

"Ich war letzten Sommer schon kritisch, was die Kader-Struktur angeht", sagte Wagner. "Man kann nicht immer nur auf Namen schauen, sondern man muss das große Ganze sehen. Und man muss im Nachhinein betrachtet einfach sagen, dass der Stürmer gefehlt hat."

Eric Maxim Choupo-Moting habe es "überragend gemacht, als er fit war. In den guten Phasen unter Julian Nagelsmann hat er gespielt wie ein Weltklasse-Stürmer". Zuletzt fiel der 34 Jahre alte Routinier aber immer wieder verletzungsbedingt aus.

Mathys Tel sei ein "unfassbares Talent, ein toller Spieler". Der französische U19-Nationalspieler sei aber "keine klassische Neun".

Wagner ergänzte: "Man würde ihm nicht gerecht, wenn man ihn bei so einem großen Verein schon in die Verantwortung stellen würde. In seinem Alter muss man nur spielen, ohne großen Druck." Der 18-Jährige sei "weit weg von einer Alternative beim FC Bayern als Stoßstürmer".

Braucht der FC Bayern einen "Turm" im Angriff?

Der FC Bayern brauche "einen Turm, aber nicht von der Größe her. Du brauchst einen robusten Spieler, der die Kreativen drumherum ergänzt". Spieler wie Leroy Sané, Serge Gnabry oder auch Sadio Mané hätten ihre Stärken im Dribbling und "nicht diese absolute Robustheit, die du brauchst heutzutage".

Es sei nicht nur "Körperlichkeit" gefragt, sondern auch "Gier", sagte Wagner. Gnabry oder Sané könnten nicht 20 Tore plus X pro Saison erzielen. "Das haben sie noch nie gemacht in ihrer Karriere. Das sind keine Knipser, sondern Vorbereiter, Spieler, die Räume aufreißen. Sie haben den Druck nie gespürt, Tore machen zu müssen. Und in diese Rolle kannst du nicht auf Knopfdruck schlüpfen."