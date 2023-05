Brisante Spekulationen um Kahn-Nachfolge

IMAGO

Oliver Kahn (M.) droht das Aus beim FC Bayern

Bei der inzwischen auf den 30. Mai verschobenen Aufsichtsratssitzung des FC Bayern droht Vorstandschef Oliver Kahn die Ablösung. Brisant: Sein Nachfolger könnte aus dem internen Kreis stammen.

Das zumindest berichtet "Bild"-Fußballchef Christian Falk. Demnach könnte der aktuelle Vereinspräsident Herbert Hainer ein Kandidat als Kahn-Erbe sein, zumindest interimsweise. Der frühere Adidas-CEO gilt als enger Vertrauter von Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Der langjährige Manager und Präsident soll vereinsintern das Ruder wieder an sich gerissen haben, obwohl er offiziell nur noch als einfaches Aufsichtsratsmitglied fungiert - in dem Gremium also, dem Hainer derzeit vorsteht und das nach der Saison über Kahns Zukunft entscheidet.

Sollte Hainer tatsächlich für Kahn übernehmen, müsste er seine Ämter als Aufsichtsratsvorsitzender und als Präsident niederlegen oder zumindest vorübergehend ruhen lassen - laut Falk ein durchaus realistisches Szenario.

Der Reporter spekuliert zudem, dass auch Kahns Vorgänger Karl-Heinz Rummenigge im Falle einer Trennung von Kahn einen Hilferuf des FC Bayern erhalten - und erhören - könnte.

Der 67-Jährige hatte sich im Sommer 2021 beim Amtsantritt des früheren Torwart-Titans ins Privatleben zurückgezogen. "Aber man hört, dass er immer noch in gutem Kontakt zu Uli Hoeneß und zum Klub steht", sagte Falk.

FC Bayern: Das sind Uli Hoeneß' Kritikpunkte an Oliver Kahn

Dem Journalisten zufolge ist Hoeneß schon seit Längerem nicht gut auf Kahn zu sprechen.

Der Umgang des neuen Vereinschefs mit dem Katar-Sponsoring, das im Sommer ausläuft, sowie das intern ohnehin umstrittene Projekt "FC Bayern Ahead" sind demnach die Hauptkritikpunkte des 71-Jährigen.

Die Zusammenarbeit mit Katar würde Hoeneß gerne verlängern, um die damit verbundenen Millionen-Einnahmen nicht zu verlieren.

Die von Kahn maßgeblich geprägte "Ahead"-Strategie passe nach Ansicht des Weltmeisters von 1974 zu wenig zu einem Fußballverein wie dem FC Bayern, heißt es.

Kahn hatte dafür mehrere Unternehmensberater ins Boot geholt - und damit wohl auch in der restlichen Mitarbeiterschaft viel Kopfschütteln verursacht.