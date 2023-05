IMAGO/UWE KRAFT

Jude Bellingham tritt mit dem BVB am Sonntag gegen Wolfsburg an

Straucheln verboten! Will der BVB doch noch zum ersten Mal seit 2012 deutscher Meister werden, darf er sich voraussichtlich keinen weiteren Punktverlust mehr erlauben. Am 31. Bundesliga-Spieltag steht das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg an. Wo läuft Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg live im TV und Stream?

Nach dem 1:1-Remis in der Vorwoche beim VfL Bochum hat der BVB die Tabellenführung in der Bundesliga wieder eingebüßt. Trotzdem träumt ganz Dortmund weiterhin von der ersten Meisterschaft seit elf Jahren.

Um ihre Chancen zu wahren, müssen die Schwarz-Gelben ihre letzten Hürden in der Bundesliga meistern. Am Sonntagabend (ab 17:30 Uhr) steht das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg an, anschließend warten noch Borussia Mönchengladbach (H), der FC Augsburg (A) sowie der 1. FSV Mainz 05 (H) auf die Westfalen.

Vor den Wölfen ist der Tabellenzweite dabei in jedem Fall gewarnt, holte die Elf von Cheftrainer Niko Kovac doch zuletzt zwei klare Siege (5:1 gegen Bochum, 3:0 gegen Mainz) nacheinander und verbesserte sich auf Platz sieben der Tabelle.

Zudem haben die Dortmunder noch viel gutzumachen gegen den VfL. Im Hinspiel im Herbst 2022 feierten die Niedersachsen nämlich einen verdienten 2:0-Heimsieg gegen den BVB. Micky van de Ven und Lukas Nmecha trugen sich damals in die Torschützenliste ein.

Wo wird die Partie Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft BVB vs. Wolfsburg live im TV und Stream