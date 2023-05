Schlechter und trotzdem titelfeif? BVB-Statistik verblüfft

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

BVB-Cheftrainer Edin Terzic (r.) träumt von seiner ersten deutschen Meisterschaft

Vier Spieltage vor der Entscheidung in der Fußball-Bundesliga ist für den BVB im Meisterrennen noch alles drin. Gerade einmal einen Zähler beträgt der Rückstand von Borussia Dortmund auf Spitzenreiter FC Bayern, ein erneutes Stolpern der Münchner ist alles andere als ausgeschlossen. Ein Blick auf die Vorjahreszahlen überrascht dabei.

So groß war die Euphorie in der Fußball-Hochburg Dortmund schon lange nicht mehr: Zum ersten Mal seit elf Jahren werden der Borussia wieder realistische Chancen eingeräumt, deutscher Meister zu werden.

Noch vor einem Jahr dominierten Ernüchterung und eine langwierige Mentalitätsdebatte bei den Westfalen, die unter Marco Rose am Ende als geschlagener Zweiter einliefen. Der Cheftrainer musste nach nur einem Jahr seine Sachen packen und wurde entlassen, Edin Terzic wurde als Nachfolger reinstalliert.

Das Kuriose dabei: Trotz der deutlich schlechteren Stimmungslage rund um den gesamten Klub konnte Marco Rose mit seinen Schwarz-Gelben vor einem Jahr in praktisch allen wichtigen Statistiken einen besseren Wert vorweisen, als es der BVB gegenwärtig nach 30 Spieltagen tut.

Nach 30 Runden in der Bundesliga-Spielzeit 2021/2022 wies der BVB damals 63 Zähler auf und damit zwei mehr als aktuell. 20 Saisonsiege bedeuteten zum Vorjahres-Zeitpunkt ebenfalls einen besseren Wert als momentan (19).

BVB-Hoffnungen ruhen auf der Schwäche des FC Bayern

Des Weiteren kamen die Dortmunder unter Marco Rose auf eine klar bessere Anzahl an geschossenen Toren. Dieser Wert lag im April 2022 bei 76 Treffern, aktuell sind es "nur" 67. Nicht unerwähnt bleiben darf jedoch der Umstand, dass der BVB im vergangenen Sommer in Erling Haaland seinen besten Torjäger abgeben musste.

Für die große Euphorie im östlichen Ruhrgebiet sorgt derzeit weniger die Stärke der Dortmunder, als vielmehr die Schwäche des FC Bayern. Der Titelverteidiger und Serienmeister hat nämlich nach 30 Spieltagen satte zehn Punkte weniger eingefahren als noch im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt.

Das Meisterrennen ist in der Bundesliga noch vollkommen offen, während sich die Münchner im letzten Jahr doch schon am 31. Spieltag die zehnte Schale in Folge sicherten.

Übrigens: In Dortmunds letzter Meistersaison 2011/2012 hatte der BVB nach 30 Spieltagen bereits 69 Punkte auf der Habenseite.