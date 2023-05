BVB statt FC Bayern? Ajax-Star soll Bellingham-Erbe werden

IMAGO/Box to Box Pictures/Yannick Verhoeven

Edson Álvarez wird beim FC Bayern und beim BVB gehandelt

Zwischen dem FC Bayern München und dem BVB könnte es im Sommer zu einem heißen Rennen auf dem Transfermarkt kommen. Beide Bundesligisten haben es offenbar auf denselben Spieler abgesehen: Edson Álvarez von Ajax Amsterdam.

Der FC Bayern will sich in der kommenden Wechselphase mit einem neuen defensiven Mittelfeldspieler verstärken, das soll Medienberichten zufolge eine erste Kaderanalyse ergeben haben. Neben absoluten Top-Stars wie Casemiro von Manchester United und Mateo Kovacic vom FC Chelsea wurde zuletzt auch Edson Álvarez von Ajax Amsterdam als Kandidat beim FC Bayern gehandelt.

"Sport Bild" zufolge könnte der 25 Jahre alte Mexikaner das von Cheftrainer Thomas Tuchel gesuchte Profil perfekt erfüllen. Álvarez, der in den Niederlanden noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, kann zudem als Innenverteidiger eingesetzt werden. Neben Konrad Laimer, dessen Wechsel von RB Leipzig zum Rekordmeister seit Wochen als fix gilt, könnte Álvarez die Münchner Schaltzentrale stabilisieren, hieß es zuletzt.

BVB macht FC Bayern Konkurrenz

Wie "Bild" nun berichtet, sind die Qualitäten des Mittelfeldspielers aber nicht nur beim FC Bayern begehrt. Auch der BVB habe den 63-fachen Nationalspieler auf dem Zettel. Dortmund beschäftige sich mit dem Mexikaner, so die Boulevardzeitung.

Mit einer Verpflichtung von Edson Álvarez könnte Schwarz-Gelb auf den drohenden Abschied von Jude Bellingham reagieren. Dessen Verbleib ist angesichts jüngster Wechsel-Spekulationen alles andere als sicher. Spanische Medien hatten vermeldet, der Engländer sei sich mit Real Madrid über einen Wechsel bereits einig.

Klar ist: Der BVB wird sich einen Bellingham-Transfer sicher einiges kosten lassen. Für den 19-Jährigen stand zuletzt eine Ablösesumme jenseits der 100 Millionen Euro im Raum.

40 Millionen Euro für Edson Álvarez?

Sportlich wird Jude Bellingham, der in dieser Saison einer der absoluten Leistungsträger ist, jedoch nur schwer zu ersetzen sein. Der 24-fache Nationalspieler beeindruckt auch offensiv, erzielte er in 2022/23 doch schon elf Tore und lieferte zudem sieben Vorlagen in 40 Pflichtspielen.

Edson Álvarez hingegen ist eher ein defensiv denkender Sechser. Er sei "Bild" zufolge dennoch ein Kandidat für Schwarz-Gelb, sollte die drohende Bellingham-Lücke mit vereinten Kräften geschlossen werden. Dem Bericht zufolge würde ein Transfer mindestens 40 Millionen Euro kosten.