Ex-Profi verteidigt Tuchel wegen Umgang mit Müller

IMAGO/Sven Leifer

Spielte einst gemeinsam mit Thomas Müller beim FC Bayern: Sandro Wagner

Thomas Müller nur Ersatzspieler beim FC Bayern? Der frühere Bundesliga-Profi Sandro Wagner hat Trainer Thomas Tuchel gegen Kritik wegen seines Umgangs mit dem Weltmeister von 2014 verteidigt.

"Tuchel ist ein unfassbar guter Trainer. Wenn er sagt, dass Thomas Müller nicht spielt, dann hat er seine Gründe. Tuchel will absoluten Erfolg. Wenn er denkt, er hat mit Müller mehr Erfolg, dann spielt er. Wenn er denkt, er hat ohne ihn mehr Erfolg, dann spielt er nicht", sagte Wagner im "Bild"-Podcast "Bayern Insider".

Tuchel sei "der Chef" und sehe Müller "tagtäglich", ergänzte der 35-Jährige. "Man kann deswegen solche Entscheidungen gar nicht anfechten."

Grundsätzlich könne man Müller allerdings nicht nur auf Grundlage seiner Leistungen auf dem Spielfeld bewerten, sagte Wagner.

"Thomas ist wichtig für Situationen wie jetzt, wo sehr viel Druck herrscht. Wenn du mit und neben ihm spielst, dann spürst du, dass er alles schultert und eine gewisse Leichtigkeit in unruhigen Momenten hat. Von daher ist er für jeden Mitspieler eine Bereicherung", schilderte der achtmalige Nationalspieler, der einst selbst mit Müller zusammen beim FC Bayern und im DFB-Team kickte.

FC Bayern: Lob für "Schleicher" Thomas Müller

In der Scouting-Abteilung des FC Bayern würde Müller nach Ansicht Wagners dennoch durchfallen. "Wenn die Mitarbeiter dort in ihren Laptop nach einem neuen Stürmer oder Außenbahnspieler schauen, würde bei keinem in der Suchanfrage Thomas Müller rauskommen."

Man könnte die Klasse gewisser Spieler "nicht nach bestimmten Parametern wie Torgefährlichkeit oder Schnelligkeit bewerten", erläuterte Wagner.

Das gelte auch für Müller. "Thomas muss man anders sehen. Und wenn man ihn anders sieht, dann spielt er immer noch. Weil er ein Bindeglied zwischen Offensive und Defensiv ist, weil er ein Schleicher ist", sagte Wagner, der sich als "absoluten Thomas-Müller-Fan" bezeichnete.