BVB-Star Hummels adelt Trainerlegende des FC Bayern

Bernd Feil/M.i.S.

Hermann Gerland (r.) arbeitete jahrelang beim FC Bayern

Zweimal stand BVB-Starspieler Mats Hummels in seiner Karriere auch beim FC Bayern unter Vertrag. 2007 debütierte er für die Münchner in der Bundesliga, zwischen 2016 und 2019 spielte er ebenfalls für den Rekordmeister. In dieser Zeit hat er auch mit dem Mann zusammengearbeitet, dem er nun ein Riesenkompliment aussprach.

In einem Interviewformat auf dem YouTube-Channel von Borussia Dortmund wurde der Innenverteidiger gefragt, wer für ihn "die sympathischste Person, außerhalb des BVB, die Du im Fußball jemals kennengelernt hast", sei.

Ohne groß zu überlegen legte sich Hummels auf eine wahre Trainerlegende des FC Bayern fest: "Hermann Gerland", so der 34-Jährige.

Hermann Gerland arbeitete insgesamt rund 25 Jahre lang in verschiedenen Positionen für den deutschen Branchenprimus. Große Popularität erlangte der gebürtige Bochumer vor allem in seinen Funktionen als Trainer der U23-Mannschaft des FC Bayern sowie Co-Trainer der Profi-Mannschaft unter den Star-Trainern wie Jupp Heynckes, Pep Guardiola oder Hansi Flick.

Hummels schätzt Gerlands offene Art

"Ich mag es, wenn jemand sehr offen und direkt ist. Sympathisch ist für mich jemand, der mir auch sagt, wenn ich etwas falsch mache, weil es mir auf Sicht hilft", begründete Hummels seine Antwort.

"Auch wenn es in dem Moment mal weh tut. Aber das mag ich", fügte der 34-Jährige hinzu, der für den FC Bayern unter anderem 75 Bundesliga-Partien bestritt und in dieser Zeit dreimal deutscher Meister wurde.

Hermann Gerland war während der Hummels-Jahre bei den Münchnern zwischen 2016 und 2019 als Assistenztrainer tätig. Unter dem heutigen Assistenztrainer von Bundestrainer Hansi Flick bei der deutschen Nationalmannschaft feierte Hummels außerdem sein Debüt in einem Seniorenspiel.

Hermann Gerland war es auch, der Mats Hummels am 27. Mai 2006 erstmals beim FC Bayern II in der Regionalliga Süd aufstellte. Damals ging es gegen Eintracht Trier.