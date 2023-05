So weit liegen SGE und Bayern bei Kolo Muani auseinander

IMAGO/Jürgen Kessler

Wechselt Kolo Muani von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern?

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt wird seit Wochen mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Doch die Preisvorstellungen für den Franzosen gehen offenbar weit auseinander.

Wie die "Bild" berichtet, fordert Eintracht Frankfurt 120 Millionen Euro für Kolo Muani, dessen Vertrag bei den Hessen noch langfristig bis 2027 datiert ist.

Der FC Bayern dagegen hat ganz andere Ablösevorstellungen. Dem Boulevardblatt zufolge stellen sich die Münchner 60 Millionen Euro vor, die durch Bonuszahlungen anwachsen könnten.

Trotz der großen Diskrepanz heißt es in dem Bericht weiter, dass eine Einigung "irgendwo in der Mitte" möglich sei. Dennoch hoffe man an der Säbener Straße auf eine Ablöse deutlich unter 100 Millionen Euro.

Konkrete Verhandlungen habe es aber noch nicht gegeben.

Wettbieten um Kolo Muani?

Problematisch für den FC Bayern könnte allerdings werden, dass zahlreiche andere Klubs ein Auge auf Kolo Muani geworfen haben. So sollen unter anderem Manchester United oder Paris Saint-Germain an dem Nationalspieler Frankreichs interessiert sein.

Ein Wettbieten um den 24 Jahre alten Frankfurt-Star würde dem FC Bayern keinesfalls in die Karten spielen.

Am Freitag hat sich Bayern-Trainer Thomas Tuchel zu den Gerüchten um Kolo Muani geäußert. "Ich kann da nichts bestätigen. Erstens würde ich es auch nicht. Zweitens ist das momentan kein Thema", sagte der 49-Jährige auf der Pressekonferenz der Münchner vor der Bundesligapartie gegen Werder Bremen (Samstag, 18:30 Uhr).

Vor allem Ehrenpräsident Uli Hoeneß gilt als Befürworter einer Verpflichtung des 24-Jährigen, der für Eintracht Frankfurt in der laufenden Saison bei 20 Toren und 14 Vorlagen in 40 Pflichtspielen steht.

Kolo Muani war im vergangenen Sommer vom FC Nantes zum Europa-League-Sieger gewechselt und hat seinen Marktwert seitdem enorm gesteigert.

Dass Spitzenvereine sich mit Kolo Muani beschäftigten, sei "normal", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zuletzt bei "Sky": "Natürlich hat Randal mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Konkrete Anfragen hat es aber bisher noch nicht gegeben, weder von den Bayern noch von anderen."