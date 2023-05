Nach Messi-Chaos: Nächstes PSG-Beben steht bevor

IMAGO

PSG strebt nicht nur die Trennung von Messi an, sondern auch die von Neymar

Bei Paris Saint-Germain brennt der sprichwörtliche Baum. Nach dem Chaos rund um Weltmeister Lionel Messi und der bevorstehenden Trennung vom Argentinier, gerät nun auch Neymar in den Fokus der Vereinsverantwortlichen. Der Brasilianers steht an der Seine angeblich ebenfalls vor dem Aus.

Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" und die spanische "AS" übereinstimmend berichten, sind die Tage von Neymar bei Paris Saint-Germain gezählt. PSG werde versuchen, den Brasilianer im Sommer zu verkaufen, heißt es. Angeblich würden sich die Scheichs dabei sogar auf ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption einlassen, Neymar demnach erstmal ohne hohe Ablöse ziehen lassen.

Der Verkauf Neymars und die Trennung von Messi sollen gleichbedeutend mit dem Startschuss in eine neue Ära sein. Eine Ära, in der nicht mehr einfach nur namhafte Stars scheinbar wahllos zusammengekauft werden. Stattdessen wollen die Klub-Bosse künftig mehr auf den eigenen Nachwuchs sowie junge Spieler aus dem Rest Frankreichs setzen.

Zumindest Neymar soll dieser Plan ganz gut in dem Kram passen. Wie die "AS" behauptet, hat sich der 31-Jährige mittlerweile mit dem Gedanken an einen Abschied angefreundet. Der Auftritt der PSG-Ultras vor seinem Haus soll das sprichwörtliche Fass für den Superstar zum Überlaufen gebracht haben. Während sich der Brasilianer noch im letzten Jahr äußerst wohl in Paris gefühlt haben soll, möchte er seine Zelte nun angeblich abbrechen.

Unklar ist, ob ein Klub bereit wäre, Neymars Gehaltsforderungen zu erfüllen. Bei PSG soll der verletzungsanfällige Brasilianer rund 45 Millionen Euro pro Saison verdienen. Ein Summe, die wohl kein anderer europäischer Topklub zahlen würde bzw. könnte.

Durchaus vorstellbar wäre hingegen ein Wechsel nach Saudi-Arabien. Die Scheichs sollen Messi bereits mit einem Mega-Vertrag in dreistelliger Millionenhöhe geködert haben. Dazu verdient auch Cristiano Ronaldo vor Ort bereits fürstlich. Neymar könnte der nächste Superstar sein, den die saudische Pro League lockt.