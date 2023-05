Bayern-Legende zerreißt Klubboss Kahn in der Luft

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Oliver Kahn muss sich beim FC Bayern momentan viel Kritik anhören

Am Samstag steht für den FC Bayern die Pflichtaufgabe bei Werder Bremen auf dem Programm. Beim Lieblingsgegner, der eine enttäuschende Rückrunde spielt, wollen die Schützlinge von Trainer Thomas Tuchel den Druck auf Verfolger Borussia Dortmund erhöhen, der erst tags darauf gegen Wolfsburg spielt. Eine Münchner Klublegende glaubt fest an ein Happy End für den Rekordmeister, ist von den jüngsten Querelen jedoch enttäuscht.

Nach dem BVB-Patzer in der Vorwoche steht der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga wieder ganz vorne, die elfte Meisterschaft in Folge winkt. Dennoch überwiegt nach dem Chaos der letzten Monate an der Säbener Straße derzeit die Missstimmung - auch bei einigen Vereinsidolen.

"Das ist eine traurige Geschichte, die ich so nie und nimmer erwartet hätte. Bayern war schon zu meiner Zeit eine große Familie. 'Mia san mia' war der Anspruch. In den letzten Wochen ist da viel verlorengegangen", erklärte der frühere FCB-Torwart Jean-Marie Pfaff im Interview mit der "Deichstube".

Mit einer Personalentscheidung des deutschen Branchenführers konnte der Belgier besonders wenig anfangen. "In einer Ehe passiert immer etwas. Doch was mit Julian Nagelsmann geschehen ist, kann ich nicht nachvollziehen. Die Resultate waren da: in der Champions League weiter, im Pokal weiter, in der Liga vorne. Logisch war dieser Trainerwechsel nicht", betonte er.

BVB hat "Riesenchance nicht genutzt, nun ziehen die Bayern durch"

In diesem Zusammenhang kam Pfaff auch auf den zuletzt heftig in die Kritik geratenen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn zu sprechen.

"Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich zwei Jahrzehnte im Tor stehe oder einen Job in der Führung habe, wo ich in der Verantwortung stehe und den Kopf für alles hinhalten muss. Das ist eine andere Dimension. Und in der Ära Kahn beobachte ich einfach eine schlechte Entwicklung. Das Herz bei Bayern ist verschwunden", urteilte der ehemalige Keeper.

Nichtsdestotrotz erwartet Pfaff, dass der Seriensieger in der Liga am Ende die Nase vorn haben wird.

"Dortmund hatte die große Chance. Sicher war Pech dabei mit dem Schiedsrichter und dem nicht gegebenen Elfer in Bochum. Doch es kann nicht sein, dass sie im Derby und auch in Stuttgart nicht gewinnen. Die Borussen haben die Riesenchance nicht genutzt, nun ziehen die Bayern durch", prophezeite er.