Juwel im Fokus: FC Bayern will sich beim Erzrivalen bedienen

IMAGO/Revierfoto

Offenbar Thema beim FC Bayern: Can Uzun

Während in der Fußball-Bundesliga der Kampf um die Meisterschaft tobt, laufen beim FC Bayern im Hintergrund bereits die Planungen für die Zukunft. Einem Bericht zufolge würden sich die Münchner gerne bei einem Erzrivalen bedienen.

In der U19-Bundesliga Süd/Südwest hat Sturmtalent Can Uzun vom 1. FC Nürnberg mit 15 Toren und fünf Vorlagen in nur 15 Einsätzen auf sich aufmerksam gemacht, Vereine aus dem In- und Ausland sollen sich um den 17-Jährigen bemühen.

Laut "Bild" zählt neben dem türkischen Spitzenklub Galatasaray auch der FC Bayern zum Bewerberkreis für den Teenager, dessen aktuelles Arbeitspapier noch bis 2026 gültig ist.

Die Verantwortlichen des Rekordmeisters um Campus-Chef Halil Altintop sollen sich beim FCN sogar schon nach Uzun erkundigt haben. Dem Vernehmen nach würde eine siebenstellige Ablöse fällig.

Sollte sich der umworbene Youngster für einen Wechsel an die Säbener Straße entscheiden, wären die Club-Anhänger sicher alles andere als begeistert. Zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Nürnberg herrscht seit Jahrzehnten eine große Rivalität, die Fanlager gelten als verfeindet.

Hecking lässt Uzun noch zappeln - FC Bayern als Nutznießer?

Bei den Franken hofft man noch, Uzun von einem Verbleib überzeugen zu können. Der Rohdiamant trainiert derzeit zum wiederholten Male bei den Profis mit, schon im Wintertrainingslager in Belek war er dabei und zeigte dort vielversprechende Ansätze.

Dennoch hat Coach Dieter Hecking den Angreifer noch nicht in der 2. Bundesliga rangelassen. Seine Begründung in der "Bild": "Can ist ein richtig guter Fußballer, aber die Intensität fehlt ihm noch, weil er im Jugendfußball kaum gefordert wird. Dort sticht er aufgrund seiner individuellen Qualität auch mit weniger Aufwand heraus. Bei den Profis merkt er nun, dass alles schneller und dynamischer ist. Deswegen ist er bei uns dabei, weil wir ihm aufzeigen wollen, was ihm vielleicht noch fehlt."

Uzun wird sich also noch gedulden müssen - ein Zustand, der dem FC Bayern durchaus in die Karten spielen könnte ...