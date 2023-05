Debüt gegen FC Bayern: Auf dieses Talent hofft Hertha BSC

IMAGO/Markus Fischer

Ibrahim Maza (Nr. 30) kommt aus der Talentschmiede von Hertha BSC

An dieser Stelle präsentieren wir jede Woche einen Spieler auf der Fußball-Bundesliga, der unter dem Radar läuft, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und seinen Marktwert bei Comunio schnell steigern könnte. Heute: Ibrahim Maza von Hertha BSC.

Marktwert: 210.000

Punkte: 0

Punkte pro Spiel: 0,0

Es gibt ein neues Toptalent im Profi-Kader von Hertha BSC. Der neue Cheftrainer Pal Dardai hat einen seiner alten Schützlinge aus der Jugendakademie der Hauptstädter in sein Team geholt: Ibrahim Maza. Der 17-Jährige kam am 30. Spieltag gegen den FC Bayern München zu seinem Debüt und ist damit auch bei Comunio verfügbar.

Schon bei seiner Antritts-Pressekonferenz hatte Dardai für den Offensivspieler einige Worte übrig. Seine ehemaligen Schützlinge seien "für mich wie Söhne", erklärte Dardai, und nannte Maza als Beispiel: "Ich habe ihm genug in den Hintern getreten, damit er sich bewegt", erklärte er mit einem Augenzwinkern. "Er wird bei mir bestimmt dabei sein!"

Seine Berufung in den Profi-Kader war danach nicht mehr überraschend. "Ich habe keine Angst, in einer wichtigen Situation Jugendspieler reinzuschmeißen", kündigte Dardai zudem an. Bei seinem Debüt gegen Hertha BSC machte er das deutlich, indem er Derry Scherhant und Jessic Ngankam in die Startelf berief. Eingewechselt wurde jedoch kein Spieler unter 25. Das änderte sich gegen die Bayern: Mit Scherhant (diesmal auf der Bank), Maza und ebenfalls-Debütant Veit Stange kamen gleich drei Youngster aufs Feld.

Das macht Hertha-BSC-Talent Ibrahim Maza so stark

Ein wichtiger Grund für die Berufung von Ibrahim Maza ist seine angesprochene Laufstärke. Dardai hat ihm in der Jugend "Kämpfen und Beißen" absolut eingeimpft. "Ibo" hat kurz nach Dardais Ankündigungen seinen Vertrag bei Hertha BSC verlängert. Er soll die Zukunft im offensiven Mittelfeld bilden. "Wir sind sicher, dass er uns in Zukunft eine Menge Freude bereiten wird", kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber.

Maza ist ein vielseitig einsetzbarer Offensivspieler, vom Spielertyp passt jedoch am ehesten der Vergleich zu Stevan Jovetic. Er ist ein Halbstürmer beziehungsweise eine hängende Spitze. Er kann zwar auch als echte Neun oder auf dem Flügel spielen, doch zurückgezogen ist er am besten. Auch das war ein großer Grund für Mazas schnellen Schritt: "Auf der Position der Zehn oder hängenden Spitze sind wir nicht gut besetzt. Jove ist oft verletzt, Marco [Richter] kann da spielen. Aber ausgebildete Zehner haben wir nicht", analysierte der neue Chefcoach.

Dass Maza auch Spielern wie Routinier Kevin Prince Boateng vorgezogen wird, hat signifikant mit der Laufstärke zu tun. "Als Boateng 22 war, hätte er die Aufgabe lösen können", so Dardai. Doch Maza kann laufen. Aber nicht nur das: Er ist auch am Ball richtig gut. Vor allem im Eins-gegen-Eins kann er glänzen, er ist richtig stark in Dribblings.

Dazu läuft er gegen den Ball nicht nur viel, sondern auch intelligent. Er kennt Dardais Pläne und kann damit als wichtiger Baustein des Pressings fungieren – hier ist er ebenfalls sehr eifrig und zweikampfstark, holt sich für einen Mittelstürmer ungewöhnlich viele Bälle.

Dieses Potenzial hat Ibrahim Maza bei Hertha BSC

Ibrahim Maza wird nicht sofort zum Stammspieler und Retter der Hertha werden. Doch langfristig soll der "Berliner Junge mit Herz und Käfigkickermentalität" (Weber) auf jeden Fall die Zukunft sein.

Dardai setzt jetzt schon auf seine bekannten Youngster. Da er mit seinem Einsatz am vergangenen Wochenende erst dem Spiel hinzugefügt wurde, ist Maza bei Comunio extrem günstig – und dürfte vier von vier Spielen bis Saisonende bestreiten.

Wenn er sein Potenzial ausschöpfen kann, wird er schon bald zum Stammspieler in Berlin werden. Besonders nach einem Abstieg wäre es nur schlau, auf die Jugend zu setzen. Doch auch wenn die Hertha den Klassenerhalt schafft, ist Maza ein Toptalent, das in der kommenden Saison auf viele Einsätze kommen wird.

Doch nach seinen 25 Minuten gegen Bayern dürfte er bereit sein für mehr. Es würde nicht überraschen, wenn er in den letzten vier Saisonspielen auch einmal in der Anfangsformation steht. Bei Comunio ist er mit einem Marktwert von 210.000 eine extrem günstige Investition und kann seinen Managern im Schlussspurt wichtige Lücken füllen.

Niklas Staiger