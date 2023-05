Jubel-Zoff mit Mainz? Schalkes Asamoah klärt auf

IMAGO/Patrick Scheiber

Marius Bülter (r.) traf zum entscheidenden 3:2 für den FC Schalke 04

Was für Emotionen beim Last-Second-Sieg des FC Schalke 04 am Freitagabend beim 1. FSV Mainz 05! In der zwölften Minute der Nachspielzeit traf Marius Bülter für seine Königsblauen vom Elfmeterpunkt zum späten 3:2-Siegtreffer. Der Schalker Jubel kannte keine Grenzen mehr - und sorgte sogar für einen Disput mit der Mainzer Bank.

Für Schalkes Lizenzspieler-Leiter Gerald Asamoah eine emotional aufgeladene Situation, in die er aber nicht allzu viel hinein interpretieren wollte: "So ein Spiel macht dich fertig", meinte der Ex-Nationalspieler nach der Partie über den speziellen Spielverlauf in Mainz.

Insgesamt dreimal gingen die Gäste aus Gelsenkirchen in Führung. Nach dem 1:0 durch Marius Bülter sowie dem 2:1 durch Tom Krauß konnte Mainz jeweils zurückschlagen. Nach dem 3:2 per Elfmeter durch Bülter war die Partie dann doch noch zugunsten der Knappen entschieden.

"Wir haben wirklich ein gutes Spiel gemacht, aber verpasst, das 2:0 zu schießen. Der Verlauf war typisch für unsere Saison, doch diesmal war das Glück auf unserer Seite", wurde Asamoah nach Spielende in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zitiert.

Asamoah freut sich über Sprung auf Platz 14

Über die Zoff-Szenen zwischen den beiden Mannschaften unmittelbar nach dem S04-Siegtor meinte der langjährige Schalke-Stürmer: "Es ist doch klar, dass wir nach dem 3:2 jubeln und die anderen sauer sind. Bo Svensson war ja auch nicht einverstanden mit dem Elfmeter. Aber all das ist uns egal. Wir haben die drei Punkte und im Fußball gehören diese Emotionen dazu."

Schalkes Lizenzspieler-Chef wisse selbstredend, dass der Auswärtserfolg in Mainz nicht mehr als ein Etappensieg auf dem Weg zum Klassenerhalt gewesen sei.

Der Sprung auf Platz 14 sorgte dennoch für große Glückgefühle beim 44-Jährigen: "Es ist so schön, in der Tabelle mal wo anders zu stehen", so Asamoah. Am Samstag ab 15:30 Uhr kann die Schalker Abstiegskonkurrenz um die TSG 1899 Hoffenheim, den VfB Stuttgart und den VfL Bochum nachziehen und nach Möglichkeit wieder an den Königsblauen vorbeiziehen.