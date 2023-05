Enthüllt! So geht es mit Dárdai bei Hertha BSC weiter

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Geht Hertha BSC mit Pál Dárdai auch in die zweite Liga?

Seit knapp drei Wochen arbeitet Pál Dárdai nun in seiner dritten Amtszeit als Cheftrainer bei Hertha BSC. Den Erfolg konnte die Vereinslegende allerdings noch nicht in die Hauptstadt zurückbringen. Die beiden Bundesliga-Spiele gegen Werder Bremen (2:4) und den FC Bayern (0:2) gingen jeweils verloren. Über seine persönliche Zukunft soll es ligaunabhängig aber bereits eine klare Tendenz geben.

So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht. Laut "Sky"-Informationen soll nämlich die einhellige Meinung auf der Ebene der Klubverantwortlichen sein, dass Dárdai auch im Abstiegsfall als Cheftrainer in Berlin weiterarbeiten darf.

Der 47-Jährige übernahm bei Hertha BSC in ohnehin äußerst prekärer Lage, schon vor dem Werder-Spiel rangierten die Berliner auf einem direkten Abstiegsplatz. Dass die Alte Dame mit derzeit sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz 16 überhaupt noch einmal ernsthaft auf die Rettung hoffen kann, glauben derzeit nur noch die aller größten Optimisten zu.

Nach Informationen des Senders sei es nach aktueller Sachlage "durchaus möglich", dass Dárdai seinen Herzensverein auch in der 2. Bundesliga weiterhin hauptverantwortlich trainieren darf.

Hertha BSC ist auf Schützenhilfe angewiesen

Intern wird der Ungar demnach als beste Alternative angesehen, den von Präsident Kay Bernstein ausgerufenen "Berliner Weg" weiter zu beschreiten und einen Kaderumbruch hin zu mehr Eigengewächsen und Nachwuchstalenten zu schaffen.

Eine endgültige Entscheidung in der Personalie Pál Dárdai ist laut dem TV-Sender allerdings noch nicht getroffen worden. Zunächst sollen noch die verbleibenden vier Partien im deutschen Fußball-Oberhaus abgewartet werden.

Der Hertha-Coach selbst hatte angekündigt, alle ausstehenden vier Spiele in der Bundesliga gewinnen zu wollen. Die Kontrahenten sind dabei der VfB Stuttgart, der 1. FC Köln, der VfL Bochum sowie der VfL Wolfsburg. Selbst im Falle einer späten Siegesserie hätten die Berliner den Klassenerhalt aber nicht mehr in eigener Hand und müssen auf Schützenhilfe der Konkurrenten hoffen.