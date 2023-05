Magath macht dem VfB Stuttgart Mut

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Magath traut dem VfB Stuttgart den Klassenerhalt zu

Der frühere Bundesliga-Trainer Felix Magath glaubt an einen Klassenerhalt des VfB Stuttgart.

Unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß wirke die Mannschaft "geschlossener", sagte der ehemalige VfB-Coach der Stuttgarter Zeitung/Nachrichten: "Diese Einigkeit überträgt sich, die Mannschaft ist wieder in der Lage, erfolgreicher Fußball zu spielen. Das tut sie jetzt, und ich glaube, dass der VfB in der Liga bleibt."

Hoeneß hatte beim VfB Anfang April die Nachfolge des glücklosen Bruno Labbadia angetreten, seitdem sind die Stuttgarter in vier Ligapartien noch ungeschlagen. Unter Labbadia hatte die Mannschaft in elf Ligaspielen nur einen Sieg eingefahren.

Dennoch gebühre dem Ex-Trainer ein Anteil an der jüngsten Leistungssteigerung. "Ohne seine Trainingsarbeit zu kennen, bin ich überzeugt davon, dass seine Vorbereitung im Winter dazu beigetragen hat, dass der VfB jetzt körperlich in der Lage ist, Spiele in der Schlussphase zu gewinnen", sagte Magath.