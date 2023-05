BVB weiter heiß auf Russland-Star? Berater verrät Details

IMAGO/Eurasia Sport Images

Monaco-Star Alexander Golovin wird weiter beim BVB gehandelt

Im Frühjahr galt Alexander Golovin von der AS Monaco als Kandidat für einen Sommertransfer zum BVB. Im Februar verlängerte der russische Fußball-Nationalspieler seinen Vertrag im Fürstentum bis 2026. Doch laut seinem Berater ist die Tür für einen Wechsel zu Borussia Dortmund damit noch nicht geschlossen.

Anfang Februar blieb Alexander Golovin noch recht vage, als er auf einen möglichen Wechsel zum BVB im Sommer angesprochen wurde. "Borussia hat Interesse? Ich bin Spieler von Monaco, ich muss alles dafür tun, dass wir die bestmögliche Rückrunde spielen", sagte der flexibel einsetzbare Offensivspieler damals gegenüber der russischen Nachrichtenagentur "Tass".

Noch im selben Monat verlängerte der Mannschaftskamerad von Kevin Volland und Alexander Nübel seinen Vertrag im Fürstentum vorzeitig um zwei Jahre bis 2026. Damit schien sich ein möglicher Wechsel nach Deutschland erledigt zu haben. Jetzt ist es aber Golovins Berater, der die Gerüchteküche wieder anheizt.

"Dortmund war interessiert", bestätigte Alexander Klyuev gegenüber dem russischen Portal "championnat.com". Klyuev verriet sogar, dass das Interesse des BVB schon seit Jahren bestehe: "Die Borussia schätzt Golovin schon lange. Der Chefscout kam 2017, um ihn beim Spiel zwischen ZSKA und Spartak zu beobachten. Er schaute sich auch (Quincy) Promes an. Golovin gefiel ihm, wir tauschten unsere Visitenkarten aus. Damals legte Dortmund einen ganzen Datensatz über ihn an."

Russland-Star zum BVB? Das spricht für einen Wechsel

Was für einen Wechsel nach Dortmund spricht, ist die Tatsache, dass sich Golovin offenbar trotz seiner jüngsten Vertragsverlängerung einen Abgang aus Monaco vorstellen kann.

Im Winter seien neben dem BVB vor allem Newcastle United, West Ham United und der FC Everton "ernsthaft interessiert" gewesen, berichtete Klyuev. Golovin wünsche sich aber einen Klub, der international spielt - eine Voraussetzung, die der BVB erfüllt.

Golovin kommt in der laufenden Saison auf 30 Einsätze für Monaco in der Ligue 1. Dem 26-Jährigen gelangen dabei sieben Tore und sieben Vorlagen. Für die Nationalmannschaft Russlands absolvierte der Mittelfeldmann bisher 45 Länderspiele, in denen er fünf Treffer erzielte und 13 Assists beisteuerte.

Beim BVB wird Golovin als Option für die Offensive gehandelt, sofern Thorgan Hazard nach seiner Winterleihe zur PSV Eindhoven nicht mehr zurückkommen sollte.