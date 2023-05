BVB schreibt erneut rote Zahlen

IMAGO/Jan Huebner

Hans-Joachim Watzke ist Geschäftsführer des BVB

Aus einer Ad-Hoc-Meldung, die Borussia Dortmund am Freitag veröffentlichte, geht hervor, dass sich der BVB nach den Einbußen infolge der Corona-Pandemie finanziell wieder auf dem aufsteigenden Ast befindet, ein Minus steht dennoch zu Buche.

Am Freitag veröffentlichte die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2022/2023. Betrachtet wird ein Zeitraum von drei Monaten (01. Januar 2023 bis 31. März 2023), indem der BVB den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich in die Höhe treiben konnte.

Insgesamt erwirtschafteten die Schwarz-Gelben 102,5 Millionen Euro und somit deutlich mehr als 2022, als die vergleichbare Quartalsbilanz noch 64,4 Millionen Euro auswies. Betrachtet man die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2022/2023, wurde der Konzernumsatz um 45,6 Prozent auf 322,4 Millionen Euro (im Vorjahr 276,8 Millionen Euro) gesteigert.

Die Korken wird man in Dortmund dennoch nicht knallen lassen, denn das Konzernergebnis nach Steuern weist für das dritte Quartal weiterhin ein dickes Minus aus. Dieses konnte im Vergleich zum Vorjahr (- 26,6 Millionen Euro) allerdings deutlich auf 15,5 Millionen Euro gesenkt werden.

Wenig verwunderlich wurden vor allem in den Bereichen Spielbetrieb (12,7 Millionen Euro im Vergleich zu 1,8 Millionen Euro 2022), TV-Vermarktung (35 Millionen Euro im Vergleich zu 24,9 Millionen Euro 2022), die Werbung (34,4 Millionen Euro im Vergleich zu 30,2 Millionen Euro 2022) und Merchandising (8,8 Millionen Euro im Vergleich zu 4,2 Millionen Euro 2022) deutlich höhere Erlöse erzielt.

2022 scheiterte der BVB schon in der Gruppenphase der Champions League, aufgrund der Corona-Pandemie musste zudem teilweise vor nahezu leeren Rängen gespielt werden. Auf der Gegenseite erhöhte sich durch die Rückkehr zur Vollauslastung zum Beispiel der Personalaufwand deutlich.