Obacht, FC Bayern! Napoli beendet Osimhen-Poker

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Napoli-Boss Aurelio de Laurentiis will Stürmerstar Victor Osimhen nicht abgeben

Für viele europäische Top-Klubs ist Napoli-Stürmer Victor Osimhen zurzeit das Objekt der Begierde - so angeblich auch für den FC Bayern. Roberto Calenda, der Berater des Ex-Wolfsburgers, hatte nach dem Gewinn des Scudetto am Donnerstag einen Türspalt offen gelassen. Neapel-Präsident Aurelio de Laurentiis schloss einen Wechsel jetzt aber kategorisch aus.

Mit seinem Tor zum 1:1-Ausgleich bei Udinese untermauerte Victor Osimhen am Donnerstagabend, warum zurzeit halb Fußball-Europa hinter ihm her ist. Es war sein 22. Tor im 27. Saisonspiel in der Serie A - und ein ganz besonderes obendrein: Mit dem 1:1 in Udine machte die SSC Neapel den vorzeitigen Gewinn der langersehnten Meisterschaft perfekt.

Während jetzt ganz Napoli den dritten Scudetto seiner Geschichte - den ersten seit dem Ende der Ära Diego Maradona - zelebriert, sprach SSC-Präsident Aurelio de Laurentiis ein Machtwort, das auch dem FC Bayern nicht gefallen dürfte. Am Ende der TV-Sendung "Cinque minuti" der italienischen Rundfunkanstalt "Rai" beantwortete der Filmemacher die Frage, ob er Osimhen verkaufen werde, kurz und knapp: "Nein, niemals!"

Bis zu 150 Millionen Euro für Napoli-Star Osimhen?

Noch am Donnerstagabend hatte Osimhens Berater Roberto Calenda ausweichend auf diese Frage reagiert. "Im Moment ist es nicht angebracht, über den Markt zu sprechen, sondern diesen Sieg zu genießen. Es ist ein großartiges Gefühl mit den Napoli-Fans und mit diesen Farben", sagte der Agent des Nigerianers bei "Sky" dazu.

Osimhens Vertrags in Neapel läuft noch bis 2025. Beim FC Bayern gilt er neben Harry Kane von Tottenham Hotspur und Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt als Top-Kandidat für die Mittelstürmerposition.

Neben dem FC Bayern sollen vor allem PSG und Manchester United am 24-Jährigen interessiert sein, der zwischen 2017 und 2018 für den VfL Wolfsburg spielte - sich dort aber nicht durchsetzen konnte. Osimhens Marktwert wird mittlerweile auf 100 Millionen Euro geschätzt. Medienberichten zufolge steht sogar eine Ablöse in Höhe von 150 Millionen Euro im Raum.