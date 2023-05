Real Madrid triumphiert im Pokal

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Toni Kroos gewinnt mit Real Madrid

Toni Kroos hat seiner Titelsammlung mit dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid eine weitere Trophäe hinzugefügt.

Der Weltmeister von 2014 gewann das Endspiel der Copa del Rey am Samstagabend mit den Königlichen 2:1 (1:0) gegen CA Osasuna und darf sich nun auch spanischer Pokalsieger nennen.

Ein Doppelpack von Rodrygo (2., 70.) sorgte in Sevilla für den insgesamt 20. Titel der Madrilenen im Wettbewerb, Lucas Torro hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (58.).

Mit dem Pokalgewinn feierte Real auch eine gelungene Generalprobe für das Gigantenduell in der Champions League in drei Tagen. In der Königsklasse trifft der Titelverteidiger im Halbfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) auf Manchester City.

Real, in der Liga abgeschlagener Dritter hinter dem großen Widersacher FC Barcelona und Stadtrivale Atletico, erwischte im Olympiastadion von Sevilla einen Start nach Maß und schaltete mit der frühen Führung im Rücken sofort in den Kontrollmodus, verpasste es jedoch, Kapital aus den schnellen Vorstößen zu schlagen.

Kapitän Karim Benzema scheiterte an Osasuna-Keeper Sergio Herrera (25.), David Alabas Freistoß (32.) knallte an die Latte. Auf der anderen Seite rettete Dani Carvajal auf der Linie (26.).

Nach dem Seitenwechsel folgte zunächst die kalte Dusche, als der ehemalige Frankfurter Torro sehenswert zum Ausgleich traf. Rodrygos zweiter Treffer nach Vorarbeit von Kroos brachte den Favoriten jedoch erneut in Führung. In der hitzigen Schlussphase durfte auch der eingewechselte Nationalspieler Antonio Rüdiger mithelfen, den Sieg zu sichern.