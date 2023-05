Bankplatz von Müller "ein ganz großes Ausrufezeichen"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Thomas Müller stand nicht in der Startelf des FC Bayern

Thomas Müller ist seinen Stammplatz beim FC Bayern los. Im Bundesliga-Duell mit Werder Bremen musste der Nationalspieler zunächst wieder nur auf der Bank Platz nehmen. Cheftrainer Thomas Tuchel erklärte seine Entscheidung. Kritik kommt von Lothar Matthäus.

"Im Grunde genommen sind alles Thomas-Müller-Spiele, aber wir müssen Entscheidungen treffen. Thomas kann immer starten, kann immer spielen für uns", reagierte Tuchel vor der Partie im Interview mit "Sky".

"Die ganz breiten Positionen heute mit Sadio [Mané] und King [Kingsley Coman] sind glaube ich nicht sein Profil. Er könnte innen spielen, aber wir sind heute eher in den Halbpositionen besetzt", bezog sich Tuchel auf seine Taktik.

Der Münchner Cheftrainer betonte, dass er Fan von Müller sei. "Er hat gut trainiert, natürlich mag er das nicht. Ich weiß schon, was ich an ihm habe und es ist alles gut", so Tuchel.

FC Bayern: Matthäus sieht "ganz großes Ausrufezeichen"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus übte Kritik. "Das ist ein ganz großes Ausrufezeichen", monierte der TV-Experte bei "Sky": "Müller spielt nicht gegen Manchester, weil er vielleicht zu langsam ist, weil es kein Müller-Spiel ist. Müller spielt nicht gegen den Tabellenletzten letzte Woche gegen Hertha BSC, weil es irgendwie nicht passt."

"Dann spielt er heute wieder nicht gegen eine Mannschaft, die gesichert im Mittelfeld ist. Wo darf er dann überhaupt noch spielen?", fragte der Weltmeister von 1990.

Matthäus sehe einen "Beigeschmack, der sicher nicht gut ist". "Er bringt Organisation, Erfahrung und Leidenschaft mit - das hatte Tuchel zuletzt ein bisschen an der Mannschaft kritisiert. Deshalb verwundert es mich, dass er wieder nicht von Anfang an dabei ist", sagte der 62-Jährige.

Müller hatte unter Tuchel in den vergangenen Wochen wiederholt nicht in der Startelf des FC Bayern gestanden. Der Routinier muss um seinen Platz beim deutschen Rekordmeister kämpfen.