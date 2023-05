Torjubel für Gnabry keine Selbstverständlichkeit

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Serge Gnabry brachte den FC Bayern in Führung

Mit seinem Führungstreffer hat Serge Gnabry dem FC Bayern München den Weg zum Sieg geebnet. Der Torjubel im Anschluss war aber keine Selbstverständlichkeit.

"Man macht sich Gedanken", sagte der Fußball-Nationalspieler bei "Sky" nach dem 2:1 bei Werder Bremen. Der 27 Jahre alte frühere Bremer habe an der Weser "eine tolle Zeit" gehabt. Das Tor am Samstagabend in der 62. Minute habe ihn aber sehr gefreut, "da gehört Jubeln dazu", sagte Gnabry.

Der Offensivspieler hatte in der Saison 2016/17 für Bremen gespielt. Dass Fußball-Profis bei Toren gegen Ex-Vereine nicht ausgiebig jubeln, ist öfter zu beobachten.

Durch den Sieg setzten die Bayern Verfolger Borussia Dortmund im Titelkampf weiter unter Druck. "Umso größer war heute die Freude", sagte Gnabry.