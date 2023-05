Gnabry reagiert auf Spekulationen über Zukunft

IMAGO/Revierfoto

Serge Gnabry trägt das Trikot des FC Bayern

Serge Gnabry hat den FC Bayern in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen jeweils in Führung gebracht. Zuletzt wurde noch über einen vorzeitigen Abschied des Nationalspielers spekuliert. Der Rechtsaußen will sich damit aber nicht beschäftigen.

"Als Sportler ist es wichtig, sich auf seine Aufgabe zu konzentrieren. Klar gibt es mal Phasen, in denen es nicht so läuft und wo dann medial viel geschrieben, gesprochen und gesagt wird. Meine Aufgabe ist es, auf dem Platz zu funktionieren. Das ist mir in den letzten Wochen mit zwei Toren gut gelungen und da will ich jetzt einfach weitermachen", sagte Gnabry nach dem Auswärtssieg des FC Bayern bei Werder Bremen (2:1).

Lob erhielt der 27-Jährige von Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Er hat genau das gemacht, was er machen muss. Richtig gut. Er hat ein gutes Spiel gemacht", sagte der 46-Jährige.

Salihamidzic weiter: "Es ist wichtig für ihn, weil er ein Spieler ist, der Tore machen kann. Das hat er jetzt zweimal hintereinander gemacht. Das ist wichtig für ihn, für sein Selbstvertrauen. Und auch für uns als Truppe."

Gnabry hatte in den vergangenen Wochen oftmals in der Kritik gestanden. "Man muss ihn auch loben, wenn er etwas gut gemacht hat. Und das mache ich auch", meinte Salihamidzic und ergänzte: "Kompliment für das Tor, Kompliment für die Leistung."

Serge Gnabry will wohl beim FC Bayern bleiben

Der Bayern-Profi hat in der laufenden Bundesliga-Saison bereits elf Tore erzielt. Es ist bereits die siebte Spielzeit in Folge, in der Gnabry im deutschen Fußball-Oberhaus zweistellig trifft.

Trotzdem wurde der Flügelspieler in den letzten Wochen immer wieder als möglicher Abgangskandidat gehandelt. Laut "kicker" und "Sport1" will Gnabry, dessen Vertrag an der Säbener Straße noch bis 2026 datiert ist, aber beim FC Bayern bleiben.

Mit weiteren Toren könnte Gnabry die passenden Argumente für eine weitere Zusammenarbeit liefern.