FC Bayern trifft offenbar Entscheidung bei Coman

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Kingsley Coman wird wohl auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Bayern tragen

Nach einer schwachen Saison könnte dem FC Bayern im Sommer ein größerer Umbruch bevorstehen. Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass Kingsley Coman den Verein verlassen könnte. Ein Insider hat nun aber enthüllt, dass der Rekordmeister einen Verkauf des Franzosen "kategorisch ausschließt".

Serge Gnabry, Leroy Sané, Sadio Mané und Kingsley Coman: Eigentlich hat der FC Bayern in der Offensive eine Vielzahl prominenter Option, die ihre internationale Klasse bereits unter Beweis gestellt haben. Doch in dieser Saison lässt die Form der Stars oftmals zu wünschen übrig.

Zuletzt machten Spekulationen die Runde, dass der eine oder andere Angreifer den deutschen Rekordmeister im Sommer verlassen könnte. "Bild"-Fußballchef Christian Falk berichtete auf Twitter, dass Coman das Interesse eines Konsortiums aus Katar geweckt hat.

FC Bayern will Kingsley Coman nicht verkaufen

Dieses plant zur Zeit die Übernahme von Premier-League-Klub Manchester United. Die amerikanische Familie Glazer hatte im vergangenen November bekannt gegeben, offen für einen Verkauf des Vereins zu sein. Laut übereinstimmenden Medienberichten befindet sich das Konsortium um Scheich Jassim bin Hamad Al Thani bereits in finalen Gesprächen.

Sollte die Übernahme gelingen, so planen das Konsortium wohl eine Transfer-Offensive, die neben Bayern-Star Coman auch Eduardo Camavinga (Real Madrid) sowie Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) in den Old Trafford locken soll.

Doch die Chance auf einen Wechsel des 26-jährigen Flügelstürmers ist wohl gering. Falk vermeldet in seiner Kolumne bei dem Online-Portal "Caughtoffside", dass die Bayern-Bosse einen Verkauf von Coman "kategorisch ausschließen".

Anders sieht dies wohl bei Gnabry und Mané aus: Bei einem entsprechenden Angebot könnten die Offensivakteure den deutschen Rekordmeister offenbar verlassen. An der Säbener Straße hoffe man laut Falk auf ein Angebot aus der Premier League für den senegalesischen Nationalspieler. Konkret sei das Interesse eines Klubs aber bislang nicht, so der Sportjournalist weiter.