Enthüllt: Liverpool glaubt an Verpflichtung von Bayern-Star

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Ryan Gravenberch (r.) kommt beim FC Bayern sporadisch zum Zug

Verlässt Ryan Gravenberch den FC Bayern nach einer Saison schon wieder? Der zentrale Mittelfeldspieler ist in der Premier League begehrt. Der FC Liverpool soll sich gute Chancen auf einen Zuschlag ausrechnen.

Wie das Portal "Football Insider" berichtet, sind die Reds "selbstbewusst" drei wichtige Verpflichtungen eintüten zu können. Namentlich werden in diesem Zusammenhang Ryan Gravenberch (FC Bayern), Mason Mount (FC Chelsea) sowie Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion) genannt.

"Football Insider" zufolge hofft der FC Liverpool darauf, das Trio gegen Anfang Juli unter Vertrag nehmen zu können. Die Personalien werden bereits seit mehreren Wochen rund um die Anfield Road diskutiert.

Der FC Liverpool will seinen Kader im Sommer umbauen. In diesem Zusammenhang soll auch Gravenberch vom FC Bayern in den Fokus von Jürgen Klopp und Co. gerückt sein.

Der 20-Jährige erlebt eine enttäuschende Debütsaison beim FC Bayern. "Ein Jahr Training und Spiel auf höchstem Niveau ist schön und lehrreich. Obwohl ich auch spiele, ist es aber hauptsächlich Training. Das muss sich in der nächsten Saison ändern, dann möchte ich wirklich wieder wöchentlich spielen", stellte Gravenberch unlängst gegenüber "Voetbal International" klar.

Gravenberch wünscht sich mehr Spielzeit beim FC Bayern

Der Niederländer spielt beim FC Bayern nur eine Nebenrolle. Er habe noch nicht mit der Vereinsführung des FC Bayern gesprochen, "also warte ich einfach ab, was passiert". "Aber es ist klar, dass diese Rolle nicht meinen Vorstellungen entspricht", so der zentrale Mittelfeldspieler.

Gravenberch war im vergangenen Sommer für die kolportierte Summe von rund 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach München gewechselt.

Neben dem FC Liverpool sollen Manchester United und der FC Arsenal aus der Premier League ebenfalls ein Auge auf den Achter geworfen haben.