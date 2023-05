Tuchel kritisiert "fahrigen" Mané bei Bayern-Sieg

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Sadio Mané müht sich beim FC Bayern

Sadio Mané sucht beim FC Bayern weiterhin nach seiner Form. Beim Auswärtssieg bei Werder Bremen (2:1) blieb der Offensivspieler erneut harmlos. Cheftrainer Thomas Tuchel kritisierte seinen Schützling anschließend für die Leistung in der ersten Halbzeit.

"Bei Sadio gebe ich Ihnen Recht", sagte der 49-Jährige auf der anschließenden Pressekonferenz auf Nachfrage eines Journalisten: "Die erste Halbzeit war ein bisschen fahrig."

Mané habe sich "ein paar technische Fehler" geleistet und manche Aktionen "ein bisschen schlampig zu Ende gespielt", monierte Tuchel.

Gleichzeitig erkannte der Cheftrainer des FC Bayern eine Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt. Hier habe Mané "gute Positionen im Strafraum" gefunden. "Er hatte auf jeden Fall eine bessere Ausstrahlung", so Tuchel. Für seinen Auftritt erhielt Mané von sport.de die Note 4,0.

Andere Offensivakteure des FC Bayern konnten dem Spiel mehr ihren Stempel aufdrücken. "Leroy [Sané] war stark. Thomas [Müller] hatte eine gute Energie. Dann haben wir die rechte Seite noch einmal anders besetzt und Jamal [Musiala] in einer etwas tieferen Position gehabt. Das war rund und das muss auch so sein", meinte Tuchel.

FC Bayern bleibt in der Bundesliga vor dem BVB

Insgesamt sehe der Cheftrainer seine Mannschaft "auf einem guten Weg". "Die Mannschaft fühlt auch, dass wieder mehr Stabilität besteht. Es geht zurzeit nur noch um Vertrauen und Zuspruch. Ein bisschen fehlt es im Moment an Durchschlagskraft. Wir müssen es über die Ziellinie bringen", sagte Tuchel bei "Sky".

Fakt ist: der FC Bayern rangiert in der Fußball-Bundesliga nach 31. Spieltagen definitiv vor Borussia Dortmund. In den letzten drei Begegnungen in dieser Saison trifft der Rekordmeister noch in der eigenen Arena auf den FC Schalke 04 (13. Mai) und auf RB Leipzig (20. Mai) sowie auswärts auf den 1. FC Köln (27. Mai).